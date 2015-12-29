Чего ждут от Года культуры представители творческих профессий — в сюжете СТВ

Новости Беларуси. 2016-й объявлен в Беларуси годом культуры. Это будет год знаковых юбилеев: Максима Богдановича, Владимира Мулявина, Кондрата Крапивы, Ивана Шамякина. Фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске» исполнится 25 лет. Чего ждут от Года культуры представители творческих профессий — узнавала Анастасия Иванникова.

Образ женщины, природа и искренние человеческие чувства. Свои мысли он рассказывает с помощью красок и на холсте. Картины Владимира Кожуха уже знают в Европе. В Синеокой признание свое. Несколько лет назад художник был удостоен премии «За духовное возрождение». Творческие планы есть на год предстоящий. 2016-й объявлен Годом культуры.

Владимир Кожух, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, лауреат премии «За духовное возрождение»:

У нас еще сохраняется традиционная такая школа реалистическая, но в то же время очень много художников, которые вписываются в современный европейский контекст культуры.

Тем временем планами на 2016-й делится и Галина Демьяновна. Ее двор известен на весь сельсовет. Женщина сама хозяйничает на 30 сотках огорода, косит, убирает траву. Летом здесь и вовсе цветочный рай. Пенсионерка уверена: у культурных людей порядок должен быть во всем.

Галина Карелина, жительница поселка Лужесно:

«Синдром отличницы» с детства. Если делаю, то все аккуратненько, хорошенечко.

Культурным будущий год решили назвать не случайно. 125-летие со дня рождения Максима Богдановича, 75-летие со дня рождения Владимира Мулявина, юбилеи Кондрата Крапивы, Ивана Шамякина. Фестиваль искусств «Славянский базар» тоже отметит четверть века. Впрочем, в следующем году акцент сделают не только на культуре духовной. Да и Кодекс о культуре вступить в силу может в конце 2016-го.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Можно говорить и употреблять слово культура как некий индикатор достаточно высокого достижения в любой области человеческой деятельности. Будь это сфера общения, будь это сфера производства, сфера человеческих отношений.

Популяризировать искусство будущий год тоже поможет. Уверен в этом и актер Купаловского Игорь Денисов. Уже сейчас в его репертуаре роли в знаменитых спектаклях. «Чорная панна Нясвіжа», «Сымон-музыка», «Пінская шляхта»... В 2016-м театральные новинки тоже будут. На сцене Купаловского оживут «Две души» Максима Горецкого. Актер уверен: к хорошим театральным постановкам интерес есть всегда. «Культурный год» внимание только добавит.

Игорь Денисов, актер Национального академического театра имени Янки Купалы:

В чем прелесть театра? В том, что существует это момент живого общения, этот момент теплого дыхания.

То самое «живое общение» и «теплое дыхание» будет и на сцене Большого. В рамках новых постановок. Планами на будущий год делится Нина Шарубина. На сцене она беззащитная Чио-Чио-Сан, смелая Аида и даже трогательная Амелия. Одним словом, прима театра. Ей подвластны самые сложные оперные партии, вот и в будущем году покорять планирует все больше ценителей искусства.

Нина Шарубина, заслуженная артистка Республики Беларусь, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Именно работники культуры во всех ее областях — это именно те люди, которые являются именно духовными кормильцами нации. Это очень-очень важно.

Именно благодаря культуре Беларусь заявить может о себе на весь мир. Взять, к примеру, нынешний год. На выставке во французской столице моды белорусские таланты получили престижную премию Тэйлора. А ведь для нашей страны это был год-дебют. Национальный павильон на Международной выставке представили впервые. На год 2016-й планы и вовсе грандиозные. В ближайшие месяцы белорусские иконы представят в Ватикане. Это еще раз подчеркнет: Синеокая на таланты богата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея Республики Беларусь:

Гэта крок да таго, каб нашу Беларусь больш пазналі, каб пазналі Беларусь як мастацкую, як Беларусь з вялікай культурай, вялікай гісторыяй. І мы, нацыя, якая ў Еўропе з’яўляецца таленавітай нацыяй.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Рост числа выставок, музыкальных и театральных постановок — все это ожидают в будущем году. Будем надеяться, что чуточку культурнее станет и каждый из нас.