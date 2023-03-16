Частная фирма в Гомеле недоплатила в бюджет более 2 млн рублей налогов

Новости Беларуси. Криминальную схему по уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере выявили в Гомельской области. Уголовные дела возбуждены в отношении сразу 10 фигурантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Частная коммерческая фирма несколько лет кряду выполняла различные работы на одном из государственных промышленных предприятий региона. Для этого использовалась специальная техника. По документам она якобы арендовалась у индивидуальных предпринимателей, а на самом деле принадлежала непосредственному исполнителю. Суть ухода от внушительной части налоговых выплат заключалась в том, что вовлеченные в преступную деятельность сторонние организации использовали упрощенную систему налогообложения. Это позволяло экономить внушительные суммы, которые тратились на собственные нужды – дорогие авто и недвижимость.

Александр Гриньков, заместитель начальника УСК по Гомельской области:

Проведены обыски по месту жительства и работы фигурантов, наложен арест на имущество в сумме не менее 550 тысяч рублей. Установлено наличие у подозреваемых дорогостоящего недвижимого имущества, оформленного на третьих лиц, а также специальной техники. Допрашиваются подозреваемые и свидетели. В ходе обыска по месту жительства у одного из подозреваемых изъята крупная сумма денежных средств, которая будет обращена в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.