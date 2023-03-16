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Частная фирма в Гомеле недоплатила в бюджет более 2 млн рублей налогов

16 марта 2023 15:16
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Новости Беларуси. Криминальную схему по уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере выявили в Гомельской области. Уголовные дела возбуждены в отношении сразу 10 фигурантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Частная фирма в Гомеле недоплатила в бюджет более 2 млн рублей налогов-1

Частная коммерческая фирма несколько лет кряду выполняла различные работы на одном из государственных промышленных предприятий региона. Для этого использовалась специальная техника. По документам она якобы арендовалась у индивидуальных предпринимателей, а на самом деле принадлежала непосредственному исполнителю. Суть ухода от внушительной части налоговых выплат заключалась в том, что вовлеченные в преступную деятельность сторонние организации использовали упрощенную систему налогообложения. Это позволяло экономить внушительные суммы, которые тратились на собственные нужды – дорогие авто и недвижимость.

Частная фирма в Гомеле недоплатила в бюджет более 2 млн рублей налогов-4

Александр Гриньков, заместитель начальника УСК по Гомельской области:
Проведены обыски по месту жительства и работы фигурантов, наложен арест на имущество в сумме не менее 550 тысяч рублей. Установлено наличие у подозреваемых дорогостоящего недвижимого имущества, оформленного на третьих лиц, а также специальной техники. Допрашиваются подозреваемые и свидетели. В ходе обыска по месту жительства у одного из подозреваемых изъята крупная сумма денежных средств, которая будет обращена в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Частная фирма в Гомеле недоплатила в бюджет более 2 млн рублей налогов-7

Только за три года в результате использования преступной схемы бюджет недополучил более 2 миллионов рублей налогов. В настоящее время устанавливается сумма ущерба, причиненного за весь период осуществления противоправной деятельности.

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# Налоги # общество # Александр Гриньков # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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