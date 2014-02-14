Центр океанографии в Минске: рыбка Немо, акула, «морской дьявол», краб Петрович и музей морского флота

Волшебство неизведанных глубин океана: красота коралловых рифов, тысячи забавных, а порой и опасных морских обитателей. Все это как на ладони представлено в столичном Центре океанографии.

Мини-макеты старинных кораблей погружают в романтику приключений: здесь каждый мальчишка почувствует себя отважным капитаном Греем, а девочки на мгновение превратятся в мечтательную Ассоль.

Однако больше всего детских улыбок и восхищенных взглядов удостоены живые экспонаты центра. Каких только морских обитателей здесь не увидишь! Вот, в небольшом аквариуме плавает знаменитая рыбка Немо – так полюбившийся персонаж из известного мультфильма.

А это мурены: перечная и леопардовая. Познакомимся и с другими обитателями Центра.

Татьяна Шеина, биолог, сотрудник Центра океанографии:

Первый, с кем я хочу вас познакомить в нашем Центре, – это самая настоящая акула. Она называется акула-кошка. Может быть, потому, что ее глаза немножко похожи на кошачьи. А, может быть, потому, что возле рта у нее есть усики. Чем нам интересен именно этот акуленок? Он приехал к нам в 2010 году из Москвы в яйце и через несколько месяцев, когда в специальных условиях его растили, он вылупился. Оболочку от яйца мы сохранили на память. Когда акуленок родился, он был всего 6 см и окрашен в черно-белый цвет.

А вот здесь, в уголке, у нас притаилась очень интересная и очень опасная рыбка – рыба-крылатка. Еще ее называют рыба-зебра, рыба-лев и даже «морской дьявол». В природе такая рыбка вырастает до 30 см. У нас она еще маленькая.

А это наша Пелагея, одна из наших любимиц. Пелагея у нас – кайманова черепаха. Обитают такие черепахи на юго-востоке Канады, а также в Центральной и Южной Америке.

А вот это единственный сухопутный обитатель нашего Центра – зеленая игуана. Этот гребень, который она демонстрирует, отпугивает соперника. Когда две игуаны встречаются на ветке лицом к лицу, расправляют свои подбородочные гребни и начинают трясти головой, гребнем мотать, чтобы показать: «Смотри, какой я большой и сильный. Это моя территория. Уходи».

Данила Малютин:

Мне понравилась игуана тем, что она очень красивая, зеленая у нее окраска, длинный хвост, большие когти. В случае опасности может нырять в воду, плавать как крокодил.

Всего в Центре океанографии насчитывается более 150 видов животных. Каждый маленький посетитель здесь непременно найдет друга по душе.

Маргарита Филиппенкова:

Прихожу я сюда довольно часто. Мне здесь очень нравится. Например, сом Клориас. Эти сомы умеют стоять на хвостах и переползать по траве из соленой воды в пресную. Еще мне нравится креветка Вишня. Это самая маленькая креветка в мире.

Недавно в океанариуме поселился и краб Петрович. Именно он станет главным предсказателем результатов матчей чемпионата мира по хоккею. Двухметровый аквариум краба расположился в новом, Снежном зале.

Владислав Нестер:

Этот краб находится сейчас за этими дверями. Сегодня у него выходной. Там стоит камера и мы наблюдаем за его действиями.

Перед чемпионатом он немного отдыхает, шайбу иногда может покатать.

Краб Петрович очень красивый. Когда его привезли, я решил, что возьму над ним шефство, буду за ним ухаживать.

Городской Центр океанографии появился в Минске относительно недавно. Всего три года назад группа энтузиастов под руководством Алексея Азарова организовала музей в подвальном помещении одного из домов по улице Брилевской. А началось все и того раньше, с морского клуба «Посейдон» во Дворце детей и молодежи, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Постепенно коллекция морских обитателей в кружке пополнялась. Тогда Алексей Азаров решил организовывать небольшие экспозиции по всему городу. А затем пришла идея и вовсе создать отдельный Центр. Сегодня музей океанографии расположился в пяти залах, которые посвящены пяти мировым океанам планеты.

Здесь же можно узнать и об истории морского флота.

Ирина Гринкевич-Филиппенкова, сотрудник Центра океанографии:

В нашем Центре океанографии не только океанариум и наши замечательные обитатели, всеми любимые. Это также музей подводного флота имени Карла Шильдера. Это выходец из Витебской губернии, наш, белорус. Изобретатель первой цельной металлической лодки, с которой осуществился первый старт ракет с подводного положения. Еще при Николае I.

Немного настоящего моря в городском Центре океанографии. Приятного кругосветного путешествия.