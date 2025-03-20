Был тяжело ранен в неравном бою с немецкими захватчиками. «Незабытые истории»

Старший сержант Ясинович Василий Иванович, 1921 г. р. Призван в ряды Красной армии в 1941 году Борисовским РВК Минской области Белорусской ССР. Проходил военную службу в воинской части 271 стрелкового полка 181 стрелковой дивизии. Участвовал в боевых действиях на территории России (под Курском, Новгород-Северский), Украины (Чернигов, Славутич), Беларуси (Комарин), Украины (Коростень, Луцк), Польши (Жмудь, Красныстав, Завихост). В период Великой Отечественной войны получил шесть ранений, одно из них тяжелое. Инвалид Отечественной войны.

Василий Иванович награжден:

– Приказом от 27.12.1943 г. № 31/н – медалью «За отвагу».

– Приказом от 10.06.1944 г. № 42/н – медалью «За боевые заслуги».

– Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.08.1946 г. № 204/68 – Орденом Отечественной войны II степени.

Из наградного листа:

«На фронтах Отечественной войны с 1941 года. В боях с немецкими захватчиками, при форсировании реки Одер, выполнение задания командования для захвата плацдарма на правом берегу реки, в неравном бою был тяжело ранен. Достоин правительственной награды «Отечественный войны II степени».

– Указом Президиума ВС СССР 09.05.1945 г. – медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

После Великой Отечественной войны вернулся в родную деревню Рогатка Борисовского района. Женился на Мешок Ольге Васильевне, воспитал 2 дочерей и 2 сыновей, 8 внуков. До выхода на пенсию работал бухгалтером в колхозе имени В. Чкалова, построил собственный дом, высадил большой плодовый сад.