БРСМ: Очень много работы в летний период предоставляется школьникам и студентам, и не только в Беларуси

Многие студенты и школьники желают поработать летом. ЦК БРСМ предоставляет такую возможность всем ребятам от 14 до 25 лет. Работа предоставляется разная и по географическому положению, и по обязанностям. Есть возможность участвовать в стройотрядах по всей территории Республики, а также выезды в Российскую Федерацию (Краснодарский край, Азовское море, Ейск, Москва, Санкт-Петербург, Забайкалье).

По статистике за 2013 год путевки для работы в летнем трудовом семестре получили 117 тысяч школьников и студентов. В 2014 году планируется предоставить не меньшее количество путевок. Об этом в программе «Утро на СТВ» рассказал Андрей Беляков, второй секретарь ЦК ОО БРСМ.