Br126 млн заплатит минский делец за торговлю сельхозпродукцией по поддельным справкам

Новости Беларуси. 126 млн рублей заплатит минский делец за торговлю сельхозпродукцией по поддельным справкам. Предприниматель маскировался под фермера. Таким образом уходил от уплаты налогов. Что же это? Единичный случай или отработанная схема? Вместе с сотрудниками налоговой инспекции в рейд отправилась и моя коллега Анастасия Бенедисюк.

Тот случай, когда продажа картофеля, огурцов, лука и капусты, говоря сленговым языком, той самой «капусты» лжефермеру и не принесла. В Минске выявлен случай сбыта сельхозпродукции по коррупционной схеме. Проще говоря, индивидуальный предприниматель торговал овощами, якобы приобретенными у физических лиц. Акты закупок были на руках. Правда, документы оказались «липой».

Виолетта Дерех, начальник отдела контроля за налогообложением предпринимательской деятельности граждан инспекции по налогам и сборам Октябрьского района Минска:

Индивидуальный предприниматель сдал продукцию в крупные торговые сети порядка 50 тонн овощей на сумму 450 миллионов рублей. Данная продукция у физических лиц не приобреталась, местными сельскими советами справки не выдавались. По результатам проверки доначислено 127 миллионов рублей, которые поступили в бюджет в полном объеме.

Все дело в том, что согласно Налоговому кодексу нашей страны товар плательщиков-физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность и не являющихся так называемыми ипэшниками, единым налогом не облагается. Фермеру достаточно получить справку в местном исполкоме, дескать, картошку вырастил на своем земельном участке, ну или владелец ее ваш близкий родственник или, например, опекун. И торгуй с прибылью в свой карман. Правда, букву закона, оказалось, соблюдают не все. Чтобы выяснить, много ли таких сельхоз Чичиковых в наше время, отправляемся в рейд с инспекторами налоговой службы.

Сергей Иванович гостей явно не ждал, говорит, в субботу с налоговой уже общался — на традиционной ярмарке выходного дня. Но к очередной встрече оказался готов — справка к справке. И печатью заверено. Представляет хозяйство западного региона. Сергей Руселевич уверен в их деле, куда важнее сохранить имя, тогда и прибыль будет что надо.

Что выросло, то продает и этот молодой человек. И для него встреча с ревизорами тоже не обернулась «немой сценой». Вадим Антоновский торгует овощами с участка родителей. Говорит, начинали с лотка на придорожной полосе, без бумажек да печатей. Пока не вступило в силу постановление правительства.

Такие рейды налоговая служба проводит регулярно. Шутят, многих продавцов уже знают в лицо. Схема действий отработана. В тесной взаимосвязи все с теми же местными исполкомами.

Виталий Бородако, начальник отдела оперативно-контрольных мероприятий инспекции по налогам и сборам Октябрьского района Минска:

Бывают случаи установления фактов отсутствия документов, подтверждающих, что реализуемая продукция произведена на земельном участке. Составляются материалы проверки, физическим лицам предъявляется единый налог.

Так или иначе, наш рейд вместе с налоговыми инспекторами лжефермеров не выявил. Однако это и не последние точки в маршруте ревизоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.