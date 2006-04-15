Ботанический сад готовится к новому сезону

В Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси началась подготовка к новому сезону.Он откроется 1 мая. Сильные морозы растения сада перенесли лучше, чем ожидали специалисты. Погибли лишь некоторые травянистые растения и кустарники, однако массовых потерь нет. Из-за несколько затянувшейся зимы нынешней весной цветение первоцветов сместится примерно на неделю. В ботаническом саду уже распустились подснежники, к открытию сада для посетителей должны зацвести нарциссы, гиацинты, форзиция и кустарниковый миндаль. Особенно зрелищно будет выглядеть экспозиция "Голландский садик", в которой собрано около 400 видов тюльпанов - различных расцветок и самых причудливых форм.