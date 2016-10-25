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Борисовские деревообработчики освоили выпуск модернизированной древесины

25 октября 2016 14:26
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Новости Беларуси. Научный подход.

Предприятия Минщины активно внедряют инновации в производство.

Наряду с выпуском новых видов товаров постоянно дорабатываются уже традиционные. 

Так, борисовские деревообработчики освоили выпуск модернизированной древесины для наружной отделки зданий.

Уникальность такой продукции в том, что она в два раза дольше сохраняет яркость окрашенной поверхности.

Так что экономия средств и сил очевидна.

Кстати, белорусский товар понравился иностранным покупателям –

налажены поставки новой древесины в страны Европы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Татьяна Степанова, заместитель директора предприятия: 
Такой продукт обрабатывается именно фрезерованием только с трёх сторон, поверхность лицевая остаётся нестроганая. Она позволяет впитать в себе много слоёв краски, тем самым позволяет потребителю не думать о  том, что через год, два, три ему нужно будет снова, как и любое дерево в доме, покрывать ещё раз каким-либо отделочным материалом. Действительным спросом пользуется эта продукция на экспорт. Сегодня это Прибалтика, Германия и немножечко Чехия.

# общество # Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # Татьяна Степанова

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