«Большое дело с позиции безопасности общества» – Дзиодзина о «Первом информационном телеканале»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

С развитием технологического прогресса все чаще находит свое подтверждение известный тезис о том, что владеющий информацией – владеет и миром. Ведь социальные представления, как правило, предопределяют, каким образом поведет себя общество того или иного государства. При этом каналы, через которые поступает информация, достаточно разнородны: люди смотрят, читают и слушают. Это означает, что, задаваясь целью информационной безопасности, важно всесторонне осваивать способы доносить качественную информацию до народа. И несмотря на то, что число пользователей сети Интернет растет и стремительно набирает популярность клиповое мышление, не стоит списывать со счетов радио или телевидение. Поскольку хватает и такой аудитории, кто отдает предпочтение именно более продолжительному просмотру содержательных программ на большом экране.

И даже если в этот момент у зрителя из такой категории нет возможности удобно расположиться перед телевизором, то потребность хотя бы слушать в фоновом режиме что-то более длительное и интересное все равно остается. И нередко этот процесс получения информации связан с желанием, чтобы познавательная программа не закончилась слишком быстро.

Для одних важна возможность «распробовать» тему в спокойном темпе, в то время как для других предпочтительно информационное просвещение при занятии каким-либо параллельным делом. Иными словами, население страны обычно неоднородно как в плане форм получения информации, так и в особенностях языка восприятия. Психология потребления информации так устроена, что имея познавательную потребность в предпочитаемом формате, человек в любом случае найдет возможность это сделать именно в том виде, как ему хотелось бы. И если по телевизору он не найдет тех программ, которые ему нужны, то отправится в поиски таких где-нибудь аналогов в интернете, где качество информации порой «проседает». Поэтому с точки зрения заботы о соблюдении информационной гигиены своих граждан, целесообразно предоставить людям возможность получать новое знание именно в той форме, как для них приемлемо.