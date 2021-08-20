Больше 400 активистов БРСМ принимают участие в турслёте в Гродненской области

Новости Беларуси. Гродненская область принимает молодежный турслет, посвященный Году народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В урочище Рыбаки Дятловского района собрались свыше 400 участников. 14 команд представляют все районы Гродненской области. Караник на турслете БРСМ: у молодежи больше глобальных вопросов, она не стесняется выражать свою точку зрения – это хорошо

19 августа прошло официальное открытие. В пятницу, 20 августа, активисты БРСМ будут соревноваться в спортивных состязаниях. Лучших выберут в туристическом волейболе, поднятии гири, перетягивании каната, прохождении полосы препятствий. В программе также открытый диалог с руководством области. В непринужденной и открытой обстановке молодежь сможет получить ответы на интересующие вопросы.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Конечно, одно из ключевых направлений Белорусского республиканского союза молодежи – формирование здорового образа жизни. А вот в такой атмосфере, в такие прекрасные летние дни теплые – конечно, это тот момент, когда необходимо сообща развиваться спортивно, духовно и нравственно. Поэтому Беларусь, молодежь, единство. Вместе за сильную Беларусь.