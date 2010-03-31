Большая вода отрезала от большой земли несколько поселков на севере и востоке Беларуси

Разлившиеся реки затопили мосты. Связь с жителями пострадавших от половодья сел поддерживают специальные штабы. Продовольствие и медикаменты подвозят на лодках или объездными путями.

Деревня Осипенки оказалась отрезанной от большой земли большой водой. Мост затопила мелкая речка, которая летом глубиной не больше метра. Сегодня же уровень воды здесь поднялся почти на 5. Сельчане родных пейзажей не узнают. Переправы как не бывало. Скрылась под волнами. Последствия могли быть и серьезнее. Если бы перила моста заранее не сняли, конструкция просто не выдержала бы водного напора.

Пока местные жители спорят , как поведет себя река Чарница дальше, эту самую реку форсирует экскаватор. Расчищает льдины, чтобы не было заторов. Несмотря на водное оцепление, жители деревни Осипенки Робинзонами себя не чувствуют. Объездной путь – лишние 30 километров по плохой дороге. Но продукты подвозят вовремя.

Реки разгулялись не только на Витебщине. В Могилевской области река Проня взяла в водный плен две деревни в Чаусском районе. Под водой исчезли не только мосты, но и проселочные дороги. Продукты и медикаменты жителям доставляют на лодках. Впрочем, больших проблем большая вода не создает. Да и паводок уже идет на убыль. Но эта весна надолго запомнится белорусам рекордными разливами.

Яна Шипко, Вячеслав Комиссаров, Сергей Ковалкин, Виталий Алексеенко, телекомпания СТВ.