Болезни глаз у детей. Как сберечь зрение ребёнка?

Зрение взрослых и детей отличается. Зрительная система ребенка формируется на протяжении первых лет жизни, поэтому малыши видят мир не таким, как взрослые. Сегодня разберемся, что считается нормой и когда бить тревогу.

Мария Дойлид, врач-офтальмолог:

Формирование нашего глаза начинается еще на второй неделе внутриутробного развития, происходит очень сложный процесс от микроскопического глазного пузырька до формирования глаза в том виде, в котором мы его знаем.

Татьяна Жук, врач-офтальмолог первой квалификационной категории:

В нашей практике мы сталкиваемся с разного рода офтальмологической патологией у детей, это прежде всего аномалии рефракции. Такие, как миопия, астигматизм, это различные формы косоглазия, врожденные патологии, воспалительные заболевания глаза.

На развитие нашей глазной системы влияют несколько факторов, прежде всего – воздействие токсических веществ: алкоголь, табак, прием некоторых лекарственных средств, а также перенесенные заболевания во время беременности. Татьяна Жук:

Новорожденный ребенок видит очень плохо, изображения перевернуты, он еще не умеет фокусировать изображение сетчатки, кроме того, он не различает цвета, он видит в черно-белом изображении. Первый цвет, который он может различить, это красный цвет.

Таисия Давидюк, врач-офтальмолог высшей категории УЗ «МОДКБ»:

В периоде новорожденности у ребенка должны глазки стоять ровно, они не должны бегать. Должна появляться такая функция, когда он начинает следить, за матерью, за какими-то предметами. Он фиксирует одновременно взгляд, причем двумя глазами. Нет каких-то визуальных изменений, отклонений. Для каждого возраста есть свои нормы. Новорожденные дети рождаются с дальнозоркостью, так как размер глазного яблока только формируется. К трем годам малыш сможет видеть примерно пять строчек, к 5-6 – восемь. На развитие зрительной системы также влияет и то, как рано он начал развиваться. Глаза совсем маленьких детей не стоит нагружать, потому как это лишняя нагрузка, а мышцы не до конца сформированы. Мария Дойлид:

Что касается совсем маленьких детей, наблюдайте, не косят ли их глазки. Нормой периодического косоглазия можно считать лишь до 7-8 месяцев. В дальнейшем нужно искать причину, почему глазик отклоняется в какую-либо сторону. Также как-то слышала, что маленьких детей нельзя фотографировать со вспышкой. Так вот, это все же миф. Эффект красных глаз иногда может помочь в выявлении проблем. Если вот этот рефлекс с глазного дна на одном глазу красный, а на втором белый, или, скажем, желтый. Это может быть признаком заболевания, например, ретинобластомы или врожденной катаракты.