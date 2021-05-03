Более 75 тысяч белорусов прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Есть ли осложнения?

Новости Беларуси. Важнейшим сдерживающим фактором COVID-19 остается вакцинация. В Беларуси уже более двухсот тысяч человек получили первую дозу прививки против коронавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 75 тысяч прошли курс. В распоряжении медиков российский «Спутник V», а также китайский препарат. С 16 апреля используется и вакцина, произведенная «Белмедпрепаратами». «Должны определить количество антигена». Как в Беларуси изучают штаммы коронавируса и когда ждать свою вакцину?