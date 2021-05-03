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Более 75 тысяч белорусов прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Есть ли осложнения?

03 мая 2021 06:39
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Новости Беларуси. Важнейшим сдерживающим фактором COVID-19 остается вакцинация. В Беларуси уже более двухсот тысяч человек получили первую дозу прививки против коронавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 75 тысяч прошли курс.

В распоряжении медиков российский «Спутник V», а также китайский препарат. С 16 апреля используется и вакцина, произведенная «Белмедпрепаратами».

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Более 75 тысяч белорусов прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Есть ли осложнения?-1

Как сообщает Минздрав, случаев осложнений не установлено. Поствакцинальные реакции регистрируются примерно у 10 % привитых. Может возникать головная боль, у части наблюдается повышение температуры тела, возможны болезненность и уплотнения в месте введения вакцины.

Более 75 тысяч белорусов прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Есть ли осложнения?-4

Профилактические прививки проводятся в первую очередь медикам и сотрудникам фармотрасли, работникам социальной и сферы образования, а также лицам старше 60 лет и пациентам с хроническими заболеваниями.

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# Коронавирус # общество # Фотофакт

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