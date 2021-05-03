Лунный календарь огородников и садоводов с 3 по 9 мая: когда лучше всего высаживать растения

Традиционно сверим работы с лунным календарем. 3 и 4 мая нежелательно заниматься посевом, посадкой и пересадкой любых культур, рассказали в программе «Плюс-минус» .

А вот 5, 6 и 7 мая – благоприятные дни для садоводов и огородников. Можно сажать корнеплоды, картофель, луковичные и чеснок. В эти дни также можно проводить работы в цветнике, высаживать деревья и кустарники.