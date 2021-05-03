У православных христиан началась Светлая седмица. Что принято делать в эти дни?

Новости Беларуси. Неделя празднования Пасхи. У православных христиан началась Светлая седмица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Неделя празднования Пасхи. У православных христиан началась Светлая седмица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главное, к чему призывает церковь в эти дни – радоваться воскрешению Христа. В это время принято отдыхать и совершать хорошие дела. Всю праздничную неделю в храмах проходят особые богослужения. Кроме того, по давней церковной традиции в Светлую седмицу любой желающий может подняться на колокольню и позвонить в колокола. Считается, что таким образом он поделится своей пасхальной радостью с другими.
Светлый праздник Пасхи с белорусами 2 мая разделил Президент. Глава государства зажег свечу в Кафедральном соборе святителей Кирилла и Лаврентия Туровских и передал в дар храму воссозданный Туровский крест. Реликвия, утраченная много столетий назад, благодаря таланту белорусов снова вернулась на родную землю. Туров, наравне с Полоцком, считают колыбелью белорусского христианства, куда каждый год тысячи верующих приезжают со своей молитвой. Многолюдно было и накануне. Обращаясь к белорусам, Президент напомнил о главных ценностях – мире, труде на родной земле и согласии между людьми.
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