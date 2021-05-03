У православных христиан началась Светлая седмица. Что принято делать в эти дни?

Новости Беларуси. Неделя празднования Пасхи. У православных христиан началась Светлая седмица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главное, к чему призывает церковь в эти дни – радоваться воскрешению Христа. В это время принято отдыхать и совершать хорошие дела. Всю праздничную неделю в храмах проходят особые богослужения. Кроме того, по давней церковной традиции в Светлую седмицу любой желающий может подняться на колокольню и позвонить в колокола. Считается, что таким образом он поделится своей пасхальной радостью с другими.