Более 50 лет работает учителем и дала знания тысячам детей – послушайте, что она рассказала

Алла Писаренко, учитель обществоведения и истории Гимназии № 42 им. Ж.И. Алферова г. Минска:

У меня любовь к педагогической профессии зародилась с детства. Уже более пяти десятков лет Алла Алексеевна Писаренко носит гордое звание «учитель». Признается, поступала в профильное учебное заведение в тайне от отца. Он был категорически против. Но мама, педагог от Бога, отстояла мечту дочери. И девочка стала студенткой, окончив сначала педучилище, а после еще и университет. О выборе дела жизни она не пожалела ни разу.

За это время она дала знания тысячам ребят. Сосчитать, сколько же из них пошли по ее стопам, сегодня сложно. Многие преподают даже в вузах. В чем секрет такого успеха? Она вывела собственную формулу наставничества. И строго ей следует. Алла Писаренко:

Она очень проста и состоит из трех составляющих: любовь к профессии, любовь к детям и движение. По словам Аллы Алексеевны, чего бы ни достиг педагог в своей профессии, он не должен стоять на месте.