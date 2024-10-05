Более 50 лет работает учителем и дала знания тысячам детей – послушайте, что она рассказала
Алла Писаренко, учитель обществоведения и истории Гимназии № 42 им. Ж.И. Алферова г. Минска:
У меня любовь к педагогической профессии зародилась с детства.
Уже более пяти десятков лет Алла Алексеевна Писаренко носит гордое звание «учитель». Признается, поступала в профильное учебное заведение в тайне от отца. Он был категорически против. Но мама, педагог от Бога, отстояла мечту дочери. И девочка стала студенткой, окончив сначала педучилище, а после еще и университет. О выборе дела жизни она не пожалела ни разу.
За это время она дала знания тысячам ребят. Сосчитать, сколько же из них пошли по ее стопам, сегодня сложно. Многие преподают даже в вузах. В чем секрет такого успеха? Она вывела собственную формулу наставничества. И строго ей следует.
Алла Писаренко:
Она очень проста и состоит из трех составляющих: любовь к профессии, любовь к детям и движение.
По словам Аллы Алексеевны, чего бы ни достиг педагог в своей профессии, он не должен стоять на месте.
Алла Писаренко:
В профессии педагог должен расти вместе со временем, вместе с учениками, вместе со всеми теми изменениями, которые происходят. Учителю очень важно знать изменения в обществе, которые происходят, и как молодежь это все впитывает, и как она к этому относится, чтобы помочь им правильно идти по этому непростому жизненному пути.
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