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«Мы заставим площадь танцевать»: пообщались с хедлайнерами вечернего гала-концерта в Минске

03 июля 2023 14:41
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Новости Беларуси. У стелы вовсю идут приготовления к вечернему концерту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь работает и наша съемочная группа.

«Мы заставим площадь танцевать»: пообщались с хедлайнерами вечернего гала-концерта в Минске-1

Константин Герцев, корреспондент:
Мы практически приблизились к экватору массовых гуляний. Поэтому сейчас мы работаем на главной площадке этого вечера – это стела «Минск – город-герой». Где через считаные часы начнется гала-концерт с очень символичным для этого года названием «Формула мира». Как и всегда, для вас, дорогие телезрители, выступят заслуженные и всеми любимые артисты, такие как Ирина Дорофеева, Руслан Алехно, Алена Ланская. Хедлайнер сегодняшнего вечера – российская популярная музыкальная группа Filatov&Karas. Аккурат после их репетиции мы пообщались с ними о впечатлениях от белорусской столицы, попросили и анонс их программы.

«Мы заставим площадь танцевать»: пообщались с хедлайнерами вечернего гала-концерта в Минске-4

Filatov&Karas, российская музыкальная группа:
Мы, на самом деле, не так давно приехали, но уже видно, что все наряжено. Чисто, как обычно – этим вы нас не удивили. У вас всегда город выглядит, как будто его только что из стиральной машины достали, фотообои наклеили – все идеально по картинке. Все наряжено, сцены везде стоят. Я думаю, что гулянья будут такие, прям качественные. Мы привезли наши лучшие треки, каверы, ремиксы – сегодня все будет. Прям максимальная концентрация, так что я думаю, что час мы заставим площадь танцевать.

«Мы заставим площадь танцевать»: пообщались с хедлайнерами вечернего гала-концерта в Минске-7

Константин Герцев:
Я напомню, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях, не стоит приезжать в центр Минска. В каждом районе белорусской столицы есть свои праздничные площадки. Тот же Лошицкий парк, «Чижовка-Арена», парки имени Павлова, имени Горького. Поэтому в любом уголке белорусской столицы можно найти забаву и развлечение в духе этого дня.

«Мы заставим площадь танцевать»: пообщались с хедлайнерами вечернего гала-концерта в Минске-10

Хочется отметить, в районе стелы «Минск – город-герой», где будет проходить гала-концерт «Формула мира», сегодня в 23:00 будет произведен праздничный салют. Поэтому стоит еще раз пригласить всех минчан и гостей столицы принять участие в праздничных мероприятиях.

# День Независимости # общество # Константин Герцев # Фотофакт

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