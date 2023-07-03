«Мы заставим площадь танцевать»: пообщались с хедлайнерами вечернего гала-концерта в Минске

Новости Беларуси. У стелы вовсю идут приготовления к вечернему концерту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь работает и наша съемочная группа.

Константин Герцев, корреспондент:

Мы практически приблизились к экватору массовых гуляний. Поэтому сейчас мы работаем на главной площадке этого вечера – это стела «Минск – город-герой». Где через считаные часы начнется гала-концерт с очень символичным для этого года названием «Формула мира». Как и всегда, для вас, дорогие телезрители, выступят заслуженные и всеми любимые артисты, такие как Ирина Дорофеева, Руслан Алехно, Алена Ланская. Хедлайнер сегодняшнего вечера – российская популярная музыкальная группа Filatov&Karas. Аккурат после их репетиции мы пообщались с ними о впечатлениях от белорусской столицы, попросили и анонс их программы.

Filatov&Karas, российская музыкальная группа:

Мы, на самом деле, не так давно приехали, но уже видно, что все наряжено. Чисто, как обычно – этим вы нас не удивили. У вас всегда город выглядит, как будто его только что из стиральной машины достали, фотообои наклеили – все идеально по картинке. Все наряжено, сцены везде стоят. Я думаю, что гулянья будут такие, прям качественные. Мы привезли наши лучшие треки, каверы, ремиксы – сегодня все будет. Прям максимальная концентрация, так что я думаю, что час мы заставим площадь танцевать.

Константин Герцев:

Я напомню, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях, не стоит приезжать в центр Минска. В каждом районе белорусской столицы есть свои праздничные площадки. Тот же Лошицкий парк, «Чижовка-Арена», парки имени Павлова, имени Горького. Поэтому в любом уголке белорусской столицы можно найти забаву и развлечение в духе этого дня.