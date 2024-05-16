Более 300 человек подали заявки в команду волонтёров «Славянского базара»

Здесь ждут энергичных, доброжелательных и исполнительных активистов – с начала мая к команде волонтеров «Славянского базара» пожелали присоединиться уже более 300 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возрастного предела нет, нужно быть только старше 18 лет. А конкурс уже сформировался: три человека на одну вакансию. Всего во время фестиваля, как и в 2023 году, задействуют около 100 добровольцев. Желающим помочь предлагают разные позиции: в службе питания, встречи и отправки, оперативной, рекламной службах, а также на выставках.

Волонтерство на «Славянском базаре» – это возможность увидеть весь механизм его подготовки и проведения, бесплатно посетить проекты, встретить единомышленников. Особенность 2024 года – насыщенная развлекательная программа, которую дирекция подготовит для добровольных помощников.