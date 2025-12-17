Прямой эфир

«Без прикрытия» – о чём ещё никто не говорил. Премьера нового проекта СТВ!

17 декабря 2025 06:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Из достоверных источников – без посредников и без фильтров. Остро и бескомпромиссно вскрываем факты, называем вещи своими именами и не оставляем пространства для «может быть». 17 декабря в эфире нашего телеканала премьера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Без прикрытия» – о чём ещё никто не говорил. Премьера нового проекта СТВ!-2

«Без прикрытия» – новая авторская программа с инсайдами, о которых еще никто не говорил. И самое главное, о которых многие даже не подозревают. То, что обычно обсуждают за закрытыми дверями, прозвучит открыто. Тема первого выпуска пока остается тайной, но это не просто секрет – это сигнал в 20:15 на СТВ.

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко рассказал о первопричинах конфликта в Украине
17 декабря 2025 06:32

Лукашенко рассказал о первопричинах конфликта в Украине

Лукашенко: любая война заканчивается миром, и эта закончится так же
17 декабря 2025 06:05

Лукашенко: любая война заканчивается миром, и эта закончится так же

Лукашенко о ситуации в Украине: если бы это только зависело от Трампа, война бы давно закончилась
17 декабря 2025 05:37

Лукашенко о ситуации в Украине: если бы это только зависело от Трампа, война бы давно закончилась