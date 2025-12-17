«Без прикрытия» – о чём ещё никто не говорил. Премьера нового проекта СТВ!

Из достоверных источников – без посредников и без фильтров. Остро и бескомпромиссно вскрываем факты, называем вещи своими именами и не оставляем пространства для «может быть». 17 декабря в эфире нашего телеканала премьера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Без прикрытия» – новая авторская программа с инсайдами, о которых еще никто не говорил. И самое главное, о которых многие даже не подозревают. То, что обычно обсуждают за закрытыми дверями, прозвучит открыто. Тема первого выпуска пока остается тайной, но это не просто секрет – это сигнал в 20:15 на СТВ.