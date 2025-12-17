Песков: Москва пока не получала сигналов о результатах переговоров Вашингтона и Киева

Москва в данный момент времени не располагает информацией по итогам переговоров Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. На переговорах также присутствовали представители ЕС, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Российская Федерация информацию о результатах переговорного процесса американской и украинской сторон «не получала». Касательно вопроса о датах следующих переговоров с участием Москвы представитель Кремля информировал, что этому должно предшествовать ознакомление с наработками в ходе переговоров США и Украины.

Американская и украинская стороны встретились 14-15 декабря в ФРГ для обсуждения урегулирования конфликта в Украине.

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