Новости Беларуси. «Собр», команда «С», «Витязь». Бойцы спецназа Беларуси и России 10 июля подвели итоги совместных соревнований. Проведение состязаний в целом было приурочено к 25-летнему юбилею специального подразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» МВД Республики Беларусь.

Шесть команд по четыре человека и три основных задания. Первое – полоса препятствий. Здесь главный фактор – тактика и взаимопонимание. А для каждого бойца – отдельный сегмент дополнительных целей и задач.

Александр, командир специального подразделения по борьбе с терроризмом (Россия):

Все упражнения вызывают интерес. Ни одно упражнение не похоже друг на друга. Везде нужно включать голову, мыслить и быстро принимать решения. И, соответственно, «ровная мушка – плавный спуск».

Стрельба – основной элемент всех упражнений. Вели спецназовцы прицельный огонь в приборах ночного видения. Набирали очки и в совершенно новом виде программы.

Одно из самых сложных упражнений – это парная стрельба. Бойцы не знают количества патронов в их обоймах, а цвет мишеней им во время ведения огня называет инструктор.

Здесь и скорость реакции, и тактический подход. В тандеме – два человека, а значит сочетание скорострельности и взаимопонимания ложится в основу. Каждое испытание максимально приближено к реальности.

Виктор Зураев, командир специального подразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» МВД Республики Беларусь:

Все друг друга знают, часто встречаемся на разных соревнованиях. Уровень подготовки на сегодняшний день довольно-таки высокий. Идет четкое соблюдение мер безопасности везде, потому что все задачи – это то же самое, что и подготовка или выполнение боевой задачи.

Поиск тактических решений и новых стратегических форм. Так специалисты подходят к организации соревнований. Спортивный интерес присутствует, но объединяет всех участников их главная задача – борьба с врагом № 1.

Юрий Караев, заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Республики Беларусь:

Угроз очень много и противостоять им нужно уметь всегда. Они будут меняться. Силы правопорядка, особенно их спецподразделения, которые предназначены для точечных, самых тяжелых задач, всегда должны быть на один шаг впереди, на один уровень выше, чем представители любых угрожающих направлений.

По итогам трех дней с минимальным отрывом на первом месте оказались подразделения сил специальных операций Беларуси, затем – коллеги из России. Третье место – за спецназом белорусских пограничников. В приоритете – совместные антитеррористические учения и боевые выходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.