Новости Беларуси. Боевые самолеты 23 сентября садились прямо на трассу М-1 в Дзержинском районе. По сценарию учений, ВВС аэродром атаковали диверсанты. Задача асов – ликвидировать условного противника. Для этого задействовали силы спецназа и боевую технику.

Эти учения стали очередной проверкой на прочность не только для авиаторов. По сценарию, за несколько минут до посадки разведка обнаружила диверсантов.

При поддержке штурмовой авиации и спецназа условный противник был остановлен и полностью ликвидирован. Транспортник Ан-26 получает разрешение на посадку. На трассу этот самолет приземляется впервые.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Проведена посадка транспортного самолета Ан-26 на аэродромный участок дороги, что позволило повысить возможности авиации по переброске средств поражения топлива в местах, где оборудованы аэродромные участки дорог.

Участвует в учениях и ЯК-130. Этот самолет белорусские летчики начали осваивать совсем недавно. И первые результаты – высший уровень профессионализма.

Олег Двигалев, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:

ЯК-130 более современный, у него хороший прицельно-навигационный комплекс и поражение наземных объектов. Освоение мы начали буквально в этом году. Подготовлены наши летчики-инструкторы, они уже готовят летчиков непосредственно для выполнения задач.

Разрывает небо шум двигателей Су-25. Пилоты заходят на посадку при скорости в 260 километров в час и полагаются только на собственные навыки.

Михаил Скачков, заместитель командира эскадрильи 116-ой штурмовой авиационной базы Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Это недостаточно широкая полоса, как на аэродроме. И также в условиях полного визуального контакта с дорогой для посадки на данном участке. А также нет радиотехнических средств, при помощи которых выполняется посадка на стандартных аэродромах.

В рамках учений этот участок дороги служит не только временной полосой для посадки, но и становится запасным многофункциональным аэропортом. Поэтому после небольшого отдыха и дозаправки авиаторы уходят в небо.

Оценили профессионализм белорусов и сложность выполняемых задач не только коллеги из Китая, но и представители сил территориальной обороны Беларуси.

Чжао Пэнминь, заместитель начальника штаба Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики:

Ваши летчики выполняют все очень точно, несмотря на такой сильный боковой ветер. Все приближено к реальности. Все структуры взаимодействуют на высшем уровне. Мы бы хотели обмениваться подобным опытом и развивать наши отношения между странами.

Семен Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Это настоящие асы, и мы глубоко убеждены, что наше небо в надежных руках.

Этот вид летно-тактических учений не просто тренировка, а промежуточный этап подготовки белорусских авиаторов. Показанные результаты и фигуры высшего пилотажа дают военным подспорье поставить очередной рекорд – посадить боевые самолеты на автомобильную дорогу ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.