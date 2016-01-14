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Благотворительную эстафету «Наши дети» подхватили и представители среднего и крупного бизнеса

14 января 2016 14:01
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Новости Беларуси. В Бресте в эти праздничные дни продолжают сбывать детские мечты. Благотворительную эстафету «Наши дети» подхватили и представители среднего и крупного бизнеса. Предпринимателей из разных сфер деловой жизни объединило желание помочь детям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Игорь Сологуб, заместитель директора банка:
Приятно творить добро, дарить добро этим детям, семьям. Это было решение нашего коллектива. Это шло именно от сердца. 

Помогать нуждающимся для брестской бизнес-элиты стало доброй традицией — благотворительная акция проводится уже 7 год.

# общество # Благотворительная акция # Благотворительность # Игорь Сологуб

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