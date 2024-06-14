Билет во взрослую жизнь! Как в Гродно проходят выпускные вечера?

Во взрослую жизнь 14 июня шагнули и более 55 тысяч 11-классников по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В торжественной обстановке вчерашние школьники получили аттестаты об общем среднем образовании. Впереди много планов и амбиций, но все позже, а сегодня – день юности, который останется одним из самых красивых воспоминаний.

Алена Жиборт, корреспондент:

Мы находимся на площади Советской в Гродно. Такой масштабный выпускной вечер здесь проходит впервые. Он объединил 11-классников сразу из всех школ города. А это около 2,5 тысячи молодых людей. Также здесь собрались родные и друзья выпускников. Прямо сейчас проходит превью-шоу, а я предлагаю послушать наших выпускников.

Сабрина Слуцкая, выпускница Гродненской гимназии № 5 имени В.С. Короткевича:

Я благодарна своим учителям, которые с малых классов до самых старших воспитывали нас, давали нам, наверное, не только знания по учебе, а и жизненные знания, которые пригодятся нам в жизни.

Выпускники ярким шествием прошли по улицам родного города. Такой формат для гродненцев в новинку. Наверняка это событие станет одним из самых запоминающихся моментов вечера. Дружную и веселую компанию молодых людей приветствовали горожане – еще бы, перед нами будущее страны!