Безопасные и вместительные: новые школьные автобусы направлены сегодня в школы Могилевской области

МАЗ собирается увеличить долю экспорта с 75% до 87%. И в том числе за счет новых моделей техники. Среди них – школьный автобус. На предприятии разработали 257-ю модель, специально адаптированную для школьников и сельских дорог.

Дмитрий Катеринич, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ»:

Учтены все моменты для того, чтобы повысить, прежде всего, проходимость этих автобусов, особенно еще и в зимних условиях. Мы увеличили продольную базу, увеличили углы въезда-выезда, что значительно повышает проходимость автобусов. И на перспективу надо думать и об экологии. В новом автобусе предусмотрен двигатель Евро-5.

Главный инвестор проекта – Банк развития. Его условие – создать экспортоориентированный автобус. В новую разработку вложено 400 миллиардов неденоминированных рублей.

Сергей Румас, председатель правления Банка развития Республики Беларусь:

С Минским автомобильным заводом разговаривали про новую модель автобуса, мы изначально договаривались, что это не будет автобус для небольшого белорусского рынка. Мы должны создать модель, которая сможет на конкурентных условиях побеждать в тендерах. А Банк развития как финансовый институт, уполномоченный на поддержку экспорта, поставит в приоритет экспортную поддержку этих автобусов. Мы договорились, что окажем спонсорскую помощь на конструирование принципиально нового автобуса, который учтет многочисленные замечания, которые появились именно в сельской местности.

Школьный автобус более безопасный и вместительный. Как отметили заводчане, салон настолько просторный, что в него легко вмещается целый класс детей.

В такой торжественной обстановке с проходной завода в Могилевскую область отправилось 10 автобусов. Всего по поручению Президента до конца следующего года в регионы Беларуси должны поставить не менее 300 школьных автобусов. Около 200 уже на маршрутах. При разработке модели учтены пожелания водителей. Все чаще за рулем школьных автобусов можно встретить женщин.

Надежда Никонова, водитель школьного автобуса:

Модели пошли на более улучшенной основе, поэтому радуешься, что о женщинах беспокоятся, потому что знают, что им нужно о детях думать. А женщина будет уверена, что завод МАЗ всегда сделает так, как нам, женщинам это нужно.

Такой специализированный транспорт позволяет решать проблему обеспечения школьников к местам учебы, а городские кружки и секции становятся доступными для сельской детворы.