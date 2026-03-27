Лесхозы Минской области приступили к массовой заготовке березового сока. В этом сезоне планируют собрать более 3 тысяч 800 тонн лесного продукта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Березинском районе уже заготовили и реализовали около 20 тонн. Работники лесничества ведут сбор на пяти подготовленных участках. Сезон продлится до трех недель – все будет зависеть от погодных условий.

Петр Ковалевский, помощник лесничего Любушанского лесничества Березинского лесхоза:

Сок начинает двигаться по стволу деревьев обычно после схода снега или еще в период, когда снег только начинает таять. А заканчивает двигаться по стволу сок в момент, когда распускается древесная почка. В прошлом году мы собирали сок на четырех участках, то есть на один участок меньше. Причем в 2025 году нам повезло с погодой. Была довольно прохладная весна, продолжительная весна, поэтому сок шел долго.

В 2025 году работники лесничества заготовили свыше 100 тонн березового сока. В 2026-м планку не планируют снижать.