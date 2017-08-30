Безопасная дорога у школы, новые трамвайные остановки и подарки для обитателей зоопарка: новости Минска за 30 августа

Новости Беларуси. Как обезопасили дорогу около одной из школ на проспекте Жукова накануне 1 сентября, где установили новые трамвайные остановки, и от каких подарков не откажутся постояльцы Минского зоопарка? Все подробности узнала дежурный по городу программы «Столичные подробности» на СТВ Оксана Семашко.

Движение здесь восстановят уже первого сентября. Одновременно новые остановки сейчас устанавливают на улицах Чапаева и Платонова. Все комплектующие отечественные. Известно, что такие же остановочные пункты в будущем могут появиться на всем протяжении трамвайной линии от улицы Захарова до Бобруйской.

Александр Луговский, начальник технического отдела ремонтно-механического завода филиала ГП «Минсктранс»: Все крепкое, все надежное, то есть все делается по проекту.

Делиниаторы – своеобразные дорожные разделители – вблизи 101-й столичной школы сняли проблему парковки прямо на проезжей части и открыли обзор водителям. Так необычная организация движения помогла сделать проспект Жукова спокойнее. А для родителей здесь отвели специальные площадки, куда можно подвезти ребенка. Если проект себя зарекомендует, аналогичные ноу-хау появятся возле каждой столичной школы.

Максим Тебеньков, инженер по организации дорожного движения отдела ГАИ Московского РУВД:

Также до остановки по улице Жукова должна быть пешеходная связь, чтобы дети ходили, и возле второго входа будет пешеходный переход.

Щедрый урожай. Поделиться излишками овощей и фруктов можно с обитателями Минского зоопарка.

Минчане уже активно приносят витаминные продукты для зверей и птиц килограммами. Среди них – тыква, кабачки, еловые шишки, корзинки подсолнечника. Сытную порцию продуктов можно преподнести лично питомцам зоопарка. Примечательно, что от салатов с белорусской грядки не откажутся и достаточно экзотические хищники.