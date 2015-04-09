Bentley Continental стоимостью более Br1 млрд изъяла таможня «Минск-2»

Новости Беларуси. Автомобиль Bentley Continental стоимостью более 1 млрд. рублей задержан сотрудниками таможни «Минск-2» и ГАИ.



Как сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета, автомобиль с регистрационным номером Германии был остановлен для проверки документов.

Выяснилось, что автомобиль был временно ввезен в страну гражданином Германии без уплаты таможенных платежей. Хозяин дорогостоящей иномарки передал ее гражданину Беларуси, который и находился за рулем Bentley.



По факту нарушения в отношении владельца дорогостоящего автомобиля начат административный процесс. Bentley Continental изъят.

Кроме этого случая, таможенники сообщают о похожем инциденте в Брестской области.

Пресс-группа Брестской таможни:

В пункте пропуска «Козловичи» должностными лицами Брестской таможни изъят полуприцеп-цистерна марки «MAGYAR» 2014 года выпуска стоимостью около 1,5 млрд. бел. рублей. В ходе таможенного контроля транспортного средства одной из российских транспортных фирм, следовавшего на выезд из Беларуси в составе автопоезда, установлено, что идентификационный номер транспортного средства не соответствует сведениям, указанным в свидетельстве о государственной регистрации на территории России. По факту незаконного перемещения через границу полуприцепа (придание одному товару вида другого) таможней начат административный процесс.