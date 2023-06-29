БелЖД проводит Единый день пассажира – обратиться может каждый

Новости Беларуси. В новом формате – прямой телефонной линии – Белорусская железная дорога проведет 29 июня Единый день пассажира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По бесплатному короткому номеру 151 можно обратиться с 11:00 до 14:00 из любого региона страны.

В контакт-центре ждут вопросы или предложения, связанные с организацией пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. Звонки доступны как со стационарных, так и мобильных телефонов.