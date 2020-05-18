Прямой эфир

«Белпочта» повысила тарифы на пересылку международных отправлений

18 мая 2020 14:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Белпочта» сообщила о повышении тарифов на пересылку международных почтовых отправлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последнее время авиакомпании, которые занимаются перевозкой почты из Беларуси, постоянно корректируют маршруты и сокращают количество рейсов. Для доставки корреспонденции предприятие ищет альтернативные способы перевозки, в том числе автомобильным, воздушным и морским транспортом. При этом грузоперевозчики предлагают тарифы, которые иногда значительно превышают действовавшие ранее.

В связи с этим «Белпочта» вынуждена пересмотреть стоимость своих услуг. Изменения коснутся только международных отправлений, тарифы на пересылку внутри страны остаются прежними.

Больше новостей экономики за 18 мая здесь.

# Почта Беларуси # общество # Сергей Савицкий

Другие новости рубрики

Все новости
«У нас есть своя азбука Морзе». Этой белоруске 18 лет, но она работает лесником наравне с мужчинами
18 мая 2020 13:53

«У нас есть своя азбука Морзе». Этой белоруске 18 лет, но она работает лесником наравне с мужчинами

В Беларуси от короновируса выздоровели 10 130 пациентов. Что известно на 18 мая
18 мая 2020 12:54

В Беларуси от короновируса выздоровели 10 130 пациентов. Что известно на 18 мая

В Витебской области число пневмоний сократилось на 30 %. Профильные больницы переходят в обычный режим работы
18 мая 2020 10:52

В Витебской области число пневмоний сократилось на 30 %. Профильные больницы переходят в обычный режим работы