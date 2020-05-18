«Белпочта» повысила тарифы на пересылку международных отправлений

Новости Беларуси. «Белпочта» сообщила о повышении тарифов на пересылку международных почтовых отправлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последнее время авиакомпании, которые занимаются перевозкой почты из Беларуси, постоянно корректируют маршруты и сокращают количество рейсов. Для доставки корреспонденции предприятие ищет альтернативные способы перевозки, в том числе автомобильным, воздушным и морским транспортом. При этом грузоперевозчики предлагают тарифы, которые иногда значительно превышают действовавшие ранее.

В связи с этим «Белпочта» вынуждена пересмотреть стоимость своих услуг. Изменения коснутся только международных отправлений, тарифы на пересылку внутри страны остаются прежними.