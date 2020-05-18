Новости экономики за 18.05.2020
Новости Беларуси. Сколько стоит поездка по самому длинному железнодорожному маршруту Беларуси? Почему отправка писем и посылок за рубеж стала дороже и продажи какого продукта на товарной бирже показали в 2020 году взрывной рост? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
НА БУТБ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ РЕАЛИЗОВАНО МОЛОКА В 2,5 РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА ВЕСЬ 2019 ГОД
На Белорусской универсальной товарной бирже отмечают впечатляющий рост популярности торгов сырым коровьим молоком. За первые четыре месяца 2020 года общая сумма сделок составила 34 миллиона рублей. Это в 2,5 раза больше, чем за весь 2019-й.
Правительство разрешило делать закупки у сахарных заводов без конкурентных процедур
Специалисты говорят, что такой взрывной результат во многом обусловлен привлекательными условиями, которые на бирже создали для продавцов и покупателей. Производители и переработчики не несут практически никаких затрат. Биржевой сбор за одну сделку составляет всего 10 копеек. Большим плюсом в свете нынешней эпидемиологической обстановки является и то, что торговые сессии проводятся удаленно, через интернет.
МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ РАСТУТ
Мировые цены на нефть начали новую рабочую неделю значительным ростом. К утру понедельника, 18 мая, увеличение котировок превышало 4 %. Последний раз такие цены наблюдались более месяца назад, в начале апреля.
«Белпочта» повысила тарифы на пересылку международных отправлений
Причинами такой перемены настроений эксперты называют улучшенный прогноз Международного энергетического агентства по спросу на 2020 год. Специалисты считают, что он сократится на 8,5 миллиона баррелей в сутки. Предыдущий прогноз предполагал сокращение более 9 миллионов баррелей. Важно и то, что Саудовская Аравия, наконец, объявила о дополнительном сокращении добычи.
В БЕЛАРУСИ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ, САМЫЙ ДЛИННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МАРШРУТ
28 рублей в купе или 20 в плацкарте. В понедельник, 18 мая, первый пассажирский поезд отправился из Полоцка в Брест. Теперь это самый длинный железнодорожный маршрут в Беларуси. 893 километра по территории четырех областей. Время в пути 19 часов 12 минут.