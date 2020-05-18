Новости экономики за 18.05.2020

Новости Беларуси. Сколько стоит поездка по самому длинному железнодорожному маршруту Беларуси? Почему отправка писем и посылок за рубеж стала дороже и продажи какого продукта на товарной бирже показали в 2020 году взрывной рост? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НА БУТБ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ РЕАЛИЗОВАНО МОЛОКА В 2,5 РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА ВЕСЬ 2019 ГОД

На Белорусской универсальной товарной бирже отмечают впечатляющий рост популярности торгов сырым коровьим молоком. За первые четыре месяца 2020 года общая сумма сделок составила 34 миллиона рублей. Это в 2,5 раза больше, чем за весь 2019-й.

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Специалисты говорят, что такой взрывной результат во многом обусловлен привлекательными условиями, которые на бирже создали для продавцов и покупателей. Производители и переработчики не несут практически никаких затрат. Биржевой сбор за одну сделку составляет всего 10 копеек. Большим плюсом в свете нынешней эпидемиологической обстановки является и то, что торговые сессии проводятся удаленно, через интернет.