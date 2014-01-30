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Белорусы изобрели бесконтактную лампу с большим сроком работы и устройство для выращивания стволовых клеток

30 января 2014 18:57
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Новости Беларуси. О достижениях белорусских учёных говорили сегодня в музее современной государственности. Здесь открылась выставка, на которой представлены последние разработки в отечественной науке. Многие из проектов уже приносят существенную экономическую пользу. Например, устройство для выращивания стволовых клеток позволяет обойтись без дорогих импортных препаратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Владимир Кульчицкий, заместитель директора ГНИ «Институт физиологии НАН Беларуси»:
Например, в результате травм разрушаются участки мозга и необходимо компенсировать функции нейронов. Для этого нужны стволовые клетки.

Одну из своих последних разработок представили и белорусские физики. Они изобрели  бесконтактную лампу, которую можно будет использовать в освещении улиц, зданий и даже в автомобилях. Такая лампа прослужит в 10 раз дольше обычной.

Олег Игнатенко, заместитель генерального директора НПЦ по материаловедению НАН Беларуси:
Контакты выгорают - это основная проблема долговечности ламп. Мы предложили лампу бесконтактного поджига. Не надо тащить провода на столбы!

# общество # Изобретения

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