Белорусский союз женщин встал на защиту мужчин

Общественное объединение предлагает учредить в Беларуси День отца. Об этом сообщила журналистам сопредседатель Белорусского союза женщин Антонина Морова. По её словам такие праздники проводятся ежегодно во многих странах мира, к примеру, в Финляндии во второе воскресенье ноября. В Беларуси, такой день, по мнению Союза женщин, позволит укрепить в обществе престиж отцовства. Антонина Морова так же отметила, что мужчины имеют такое же право на социальную поддержку, как и женщины. Ведь существующие меры по поддержке слабой половины человечества ведут в стране к гендерному неравенству.