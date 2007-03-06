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Белорусский союз женщин встал на защиту мужчин

06 марта 2007 14:59
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Общественное объединение предлагает учредить в Беларуси День отца. Об этом сообщила журналистам сопредседатель Белорусского союза женщин Антонина Морова. По её словам такие праздники проводятся ежегодно во многих странах мира, к примеру, в Финляндии во второе воскресенье ноября. В Беларуси, такой день, по мнению Союза женщин, позволит укрепить в обществе престиж отцовства. Антонина Морова так же отметила, что мужчины имеют такое же право на социальную поддержку, как и женщины. Ведь существующие меры по поддержке слабой половины человечества ведут в стране к гендерному неравенству.
# общество

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