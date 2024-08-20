Белорусские специалисты готовы к возможному завозу оспы обезьян

Белорусские специалисты готовы к существующей вероятности завоза оспы обезьян с территории других государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во всех пунктах пропуска на границе ведется санитарно-каратинный контроль. Противодействовать распространению инфекции призван целый алгоритм действий: разработан план специальных мероприятий, включая противоэпидемические, диагностику и лечение. В случае завоза инфекции исследования будут проводиться в лабораториях максимального уровня биобезопасности.

Павел Семижон, заведующий лабораторией биотехнологии и иммунодиагностики особо опасных инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Нашим центром еще в 2022 году был разработан набор реагентов, который позволяет проводить диагностику данного заболевания у пациентов с подозрением на наличие оспы обезьян. Что собой представляет диагностический набор. Это классический набор молекулярно-биологический, который позволяет выявлять генетический материал возбудителя. В комплект входит две ПЦР-смеси. Одна позволяет идентифицировать все виды возбудителей оспы обезьян и вторая позволяет уже идентифицировать западноафриканский тип вируса.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи.