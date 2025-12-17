Как подобрать пиджак по типу внешности? Совет от стилиста

Елена Турбай, стилист: Пиджак – неотъемлемая часть гардероба любой модницы. Однако выбрать его непросто. Я дам вам несколько советов, как справиться с такой непростой задачей.

При выборе пиджака обращайте внимание на лацканы. Если лацканы средние по ширине, они идеально подойдут абсолютно к любой внешности и в целом впишутся классно в любые образы. Более широкие лацканы – здесь уже смотрите по пропорциям вашей внешности.

Одним из самых модных силуэтов этого сезона является прямой пиджак, который в целом гармонично подойдет абсолютно к любому гардеробу. Идеально подойдет девушкам с более крупными формами. Он скорректирует силуэт и при этом будет выглядеть достаточно расслабленно и женственно. В пиджаке может быть как втачной рукав, как в данной модели. Он хорошо корректирует силуэт, при этом очень здорово будет выглядеть в какой-то офисной эстетике.

Укороченный жакет идеально подойдет миниатюрным девушкам, также прекрасно подчеркнет длину ног. Здорово будет смотреться как с джинсами, так и с брюками, с юбками. Достаточно универсальный вариант, но при этом интересный за счет своего необычного кроя.

Обратите внимание на данную модель она будет на пике популярности в сезоне весна-лето, но вы уже сейчас можете найти ее в магазинах.

Ну и, конечно же, без приталенных женственных силуэтов никуда. Они прекрасно подчеркнут фигуру и сделают ваш образ очень элегантным и красивым. Он достаточно необычный, но при этом очень здорово расставит акцент в вашем гардеробе. Прекрасно будет выглядеть как с джинсами, так с брюками.

Белый цвет, безусловно, всегда выглядит празднично и нарядно, но при этом в сочетании с базовыми вещами этот образ будет выглядеть красиво и более повседневно.

Пиджак должен сидеть на вас хорошо, не сковывать движения и не вызывать дискомфорта. Примеряйте разные размеры и смотрите, как он сидит у вас на плечах и талии. Помните, что главный принцип выбора одежды – чувствовать себя уверенно и комфортно.