Предновогодняя премьера! Никита Белько рассказал о новой песне

Премьера песни в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь от певца Никиты Белько.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Называется песня «Снова нет». Кто сказал «нет» такому прекрасному парню?
Премьера песни в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь от певца Никиты Белько.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Называется песня «Снова нет». Кто сказал «нет» такому прекрасному парню?
Никита Белько, певец:
Все хорошо. «Нет» никто уже не говорит давно. Она, конечно, лирическая. И это все основано на моем каком-то опыте, который я проживал в течение нескольких лет.
Она действительно грустная, но с оттенком того, что дальше нас ждет светлое будущее. И какие-то моменты, которые происходят в жизни, происходят не просто так, а все это для чего-то нужно.
Премьеру песни смотрите в видео.