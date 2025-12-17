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Предновогодняя премьера! Никита Белько рассказал о новой песне

17 декабря 2025 08:40
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Премьера песни в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь от певца Никиты Белько.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Называется песня «Снова нет». Кто сказал «нет» такому прекрасному парню? 

Предновогодняя премьера! Никита Белько рассказал о новой песне-2

Никита Белько, певец:
Все хорошо. «Нет» никто уже не говорит давно. Она, конечно, лирическая. И это все основано на моем каком-то опыте, который я проживал в течение нескольких лет.

Она действительно грустная, но с оттенком того, что дальше нас ждет светлое будущее. И какие-то моменты, которые происходят в жизни, происходят не просто так, а все это для чего-то нужно. 

Премьеру песни смотрите в видео.

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