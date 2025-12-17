Предновогодняя премьера! Никита Белько рассказал о новой песне

Никита Белько, певец:

Все хорошо. «Нет» никто уже не говорит давно. Она, конечно, лирическая. И это все основано на моем каком-то опыте, который я проживал в течение нескольких лет.

Она действительно грустная, но с оттенком того, что дальше нас ждет светлое будущее. И какие-то моменты, которые происходят в жизни, происходят не просто так, а все это для чего-то нужно.