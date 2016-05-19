Новости Беларуси. Пилоты поразили все мишени и перехватили все воздушные цели противника. Белорусские летчики первыми в мире посадили штурмовик Су-25 ночью на трассу. Полет стал изюминкой тренировки, во время которой прямо на шоссе под Минском также приземлились два учебно-боевых самолета.

По легенде учений, противник вывел из строя основные аэропорты страны и находится поблизости. В дело вступают воздушные разведка и десант, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В момент учений участок трассы Минск-Могилев напоминает, скорее, аэродром. Сейчас садится Як-130. Военные говорят, что посадить самолет на дорогу очень сложно. Все потому, что летчик в этом случае ориентируется только лишь «на глаз», без использования навигационных приборов.

Военное руководство отмечает: за штурвалом молодые летчики, большинство впервые садились вне аэродрома. В итоге все мишени поражены.

Олег Двигалев, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Результатом работы наших пилотов я доволен. Действительно, показали высочайшее мастерство, навыки. Все это делается для того, чтобы сформировать волю, характер у летчика и способность спасти себя и самолет в любых условиях полета.

А это уже задача, что называется, со звездочкой – посадить самолет на шоссе ночью. В этом случае летчик ориентируется только на специальное освещение вдоль дороги. Больше – ничего. На посадку штурмовик заходит на скорости 270 километров в час. Над изумленными журналистами.

Александр Карев, заместитель командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь - начальник авиации:

В ночное время полоса кажется очень узкой, и кроме огней не видно ничего вокруг. Поэтому трудно визуально определить расстояние. Вы можете сами попробовать. Когда смотришь на звезду и на самолет, трудно сказать, что ближе, а что дальше.

На посадку некоторые заходили не с первого раза. Отрабатывали различные команды. Или, что менее вероятно, летчики чувствовали, что приземление проходит не совсем идеально. За всем следили с земли с помощью экрана, привязанного к радиолокационной системе. Авиация, причем неожиданно, казалось, для всех отвечала салютом.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Впервые на постсоветском пространстве, да и, наверное, в мире мы посадили в ночных условиях на аэродромный участок дороги штурмовик Су-25. Также посадили два МиГ-29. У нас опыт уже имеется. МиГи мы садим регулярно на аэродромные участки дорог.

Накануне в рамках учений отрабатывались еще несколько задач. Например, на полигоне «Ружаны» метали бомбы и применяли противотанковые комплексы «Штурм». Подобные же летно-тактические тренировки в стране проводят регулярно. Как отмечается, для повышения мастерства всего личного состава белорусских Вооруженных Сил.

