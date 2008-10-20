Белорусские лесхозы проходят международную сертификацию Лесного Попечительского Совета

Такая процедура необходима для развития экспорта лесопродукциии. Подобные сертификаты уже имеют Оршанский, Глубокский и Лепельский лесхозы Витебской области, а до конца года их получат Бешенковичское, Ушачское и Бегомльское лесные хозяйства. Кроме того, все 19 лесхозов области приводят своё производство в соответствии с Национальной системой сертификации лесоуправления и лесопользования. К слову, за девять месяцев выручка лесных хозяйств северного региона от реализации продукции выросла почти на 15 процентов и составила более семидесяти восьми миллиардов рублей.

