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Европейская неделя леса стартовала в Беларуси

20 октября 2008 08:00
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Об участии в ней заявили более 20 стран, в том числе и наша республика. Помимо конференций, семинаров, экскурсий и познавательных конкурсов для учащихся, запланированы посадки леса и благоустройство парков и скверов. У Беларуси, в отличие от многих европейских стран, уже есть опыт проведения подобных акций. В прошлом году в Дне леса приняли участие 35 тысяч человек и было посажено более 12 тысяч деревьев. В 2008 году акция стала еще более широкомасштабной - весной на Неделе леса в республике посадили уже более 30 тысяч деревьев.
# общество

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