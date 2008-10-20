Европейская неделя леса стартовала в Беларуси

Об участии в ней заявили более 20 стран, в том числе и наша республика. Помимо конференций, семинаров, экскурсий и познавательных конкурсов для учащихся, запланированы посадки леса и благоустройство парков и скверов. У Беларуси, в отличие от многих европейских стран, уже есть опыт проведения подобных акций. В прошлом году в Дне леса приняли участие 35 тысяч человек и было посажено более 12 тысяч деревьев. В 2008 году акция стала еще более широкомасштабной - весной на Неделе леса в республике посадили уже более 30 тысяч деревьев.