Белорусские леса пострадали от урагана – куда реализуют ценное сырьё?

На личном контроле Президента остается ликвидация последствий урагана. Ряд поручений касался лесной отрасли, серьезно пострадавшей от буйства стихии. Поврежденными оказались более 10 % всего годового объема вырубки древесины. Это ценное для страны сырье нужно не потерять, а эффективно, по-хозяйски использовать. Этот вопрос 24 июля обсуждали в Светлогорском районе на заседании штаба по ликвидации последствий стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной удар приняла на себя Гомельская область. До 10 августа местным лесхозам поручено очистить аварийные участки вдоль дорог и электросетей, параллельно выполняя санитарные рубки, которые продлятся до ноября. При этом глава государства поставил задачу сохранить древесину и эффективно ее использовать.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента:

При такой погоде эта древесина, сосна, очень быстро теряет технические качества. Она станет синей, начнут вредители расселяться и так далее. Поэтому важно оперативно эту древесину забрать, чтобы они не потеряла технические качества, и во что-то ценное превратить. Поэтому сегодня вторая часть была – это реализация древесины. Мы должны определиться – куда. Во-первых, на лесосеках и вдоль дорог хранить ее нельзя, соответственно, надо посмотреть, куда ее вывезти. Для этого мы попросили представителей Минтранса – железная дорога будет задействована, погрузочные площадки. Это автомобильный транспорт. Сегодня есть ограничения нагрузки на ось, а нам надо оперативно древесину вывезти. Это предприятия концерна, которые располагают большими нижними складами. Нижний склад – это подготовленная площадка для хранения древесины, в частности на примере ЦКК. Сегодня концерн доложил, что они готовы ежемесячно плюс 100 тысяч кубометров забирать балансовой древесины.