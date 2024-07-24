Белорусские леса пострадали от урагана – куда реализуют ценное сырьё?
На личном контроле Президента остается ликвидация последствий урагана. Ряд поручений касался лесной отрасли, серьезно пострадавшей от буйства стихии. Поврежденными оказались более 10 % всего годового объема вырубки древесины. Это ценное для страны сырье нужно не потерять, а эффективно, по-хозяйски использовать. Этот вопрос 24 июля обсуждали в Светлогорском районе на заседании штаба по ликвидации последствий стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Репортаж Анны Корольчук.
Анна Корольчук, корреспондент:
Пронесшийся по стране ураган нанес беспрецедентный урон зеленому достоянию Беларуси. Поврежденными оказались более 33 тысяч гектаров леса. На разбор буреломов брошены все силы.
Основной удар приняла на себя Гомельская область. До 10 августа местным лесхозам поручено очистить аварийные участки вдоль дорог и электросетей, параллельно выполняя санитарные рубки, которые продлятся до ноября. При этом глава государства поставил задачу сохранить древесину и эффективно ее использовать.
Юрий Назаров, управляющий делами Президента:
При такой погоде эта древесина, сосна, очень быстро теряет технические качества. Она станет синей, начнут вредители расселяться и так далее. Поэтому важно оперативно эту древесину забрать, чтобы они не потеряла технические качества, и во что-то ценное превратить. Поэтому сегодня вторая часть была – это реализация древесины. Мы должны определиться – куда. Во-первых, на лесосеках и вдоль дорог хранить ее нельзя, соответственно, надо посмотреть, куда ее вывезти. Для этого мы попросили представителей Минтранса – железная дорога будет задействована, погрузочные площадки. Это автомобильный транспорт. Сегодня есть ограничения нагрузки на ось, а нам надо оперативно древесину вывезти. Это предприятия концерна, которые располагают большими нижними складами. Нижний склад – это подготовленная площадка для хранения древесины, в частности на примере ЦКК. Сегодня концерн доложил, что они готовы ежемесячно плюс 100 тысяч кубометров забирать балансовой древесины.
По предварительным оценкам, лесхозы заготовят 4 миллионов кубометров древесины. Но эта цифра может увеличиться. Как перевозить такой объем сырья, где его хранить и перерабатывать? И главное – кому реализовать пиломатериалы? Все эти вопросы сегодня обсудили на заседании штаба по ликвидации последствий стихии.
Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
Есть куда реализовывать, это немаловажно. Как в круглом виде внутри республики... Предприятия концерна набирают обороты. Если мы на Светлогорский ЦКК в прошлом году реализовывали 120 тысяч кубов балансов, в этом году, в этом месяце, он нам заявляет: 350 тысяч кубов. Потому что пользуется спросом его продукция: целлюлоза, бумага, картон и другие. Все складывается и технически, и по спросу на нашу продукцию.
Подробности в видео.