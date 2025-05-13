​Белорусские адвокаты бесплатно проконсультируют 15 мая ко Дню семьи

Бесплатные консультации будут доступны 15 мая текущего года для многодетных семей, а также семей, где воспитываются дети-инвалиды. К акции присоединяются адвокаты всех территориальных коллегий адвокатов Беларуси. Об этом информирует Белорусская республиканская коллегия адвокатов.

Сообщается, что обратиться с вопросами в областные территориальные коллегии можно будет в первой половине дня. В белорусской столице получить консультации во всех юридических консультациях можно будет с девяти часов утра до пяти часов вечера.

Что касается самих обращений, то адвокаты окажут консультации в устной форме и по вопросам, которые не имеют отношения к предпринимательской деятельности и не требующим ознакомления с документами.

​С более подробной информацией можно ознакомиться на официальных сайтах территориальных коллегий адвокатов.