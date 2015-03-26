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Белорусская таможня констатирует рост серого импорта

26 марта 2015 07:45
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Новости Беларуси. Белорусская таможня констатирует рост серого импорта. В страну под видом товаров для личного пользования все чаще пытаются ввезти мобильные телефоны, одежду, обувь и инструменты для их последующей перепродажи. Причем зачастую такие нелегальные партии товаров белорусы перевозят по просьбе других, а не для себя.

Подобные случаи нарушения таможенного законодательства выявляются практически ежедневно. Только с начала марта в целом по Беларуси зафиксировано более 20 попыток незаконного ввоза на территорию нашего государства различных товаров на сумму свыше 300 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Таможня Беларуси

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