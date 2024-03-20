Белорусов ждут изменения в порядке выдачи и оформления больничных

Порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности изменится в стране с 1 июля 2024 года. Новшества коснутся абсолютно всех работающих граждан, а также их работодателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь больничный будет начисляться только по основному месту трудоустройства, но с учетом заработка у всех нанимателей. Также для подсчета выплат будут учитывать не 6 месяцев, как было раньше, а 18. Кроме того, минимальную выплату по больничному листу привяжут к минимальной зарплате по стране: сейчас она составляет 626 белорусских рублей. На сумму также будут влиять все единоразовые компенсации: матпомощь или же деньги на оздоровление. Уже в апреле перечень нововведений будет предоставлен в доступ всем бухгалтерским службам.

Юлия Бердникова, управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Сегодня те граждане, которые отработали и уплачивали взносы в бюджет фонда 10 лет и более, с первого дня болезни, заболевания уже получат от Фонда возмещение утраченного заработка в 100-процентном размере. Те же граждане, которые еще недостаточно продолжительно участвуют в системе государственного социального страхования, то есть уплата взносов в фонд менее 10 лет, у них возмещение утраченного заработка будет составлять 80 %.