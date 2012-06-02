Белорус, вернувшийся с Антарктиды: У многих организмов вместо крови обнаружен аналог антифриза

Новости Беларуси. Белорусские полярники жили и работали четыре месяца на Антарктиде. На Южный полюс Алексей и Виктор отправились в начале декабря. Четыре месяца белорусские ученые изучали самый холодный материк планеты. 60 дней пришлось провести в пути, но утомительная дорога того стоила: Алексей и Виктор собрали уникальный материал.

Алексей Гайдашов, руководитель белорусской антарктической экспедиции:

Охвачены все пять научных направлений: это физика атмосферы, изучение аэрозольного газового состава атмосферы, озонового слоя, метеорология.

Ученые провели отбор воды из пресноводных водоемов, собрали тысячи образцов полярных мхов и лишайников.

Алексей Гайдашов, руководитель белорусской антарктической экспедиции:

У многих организмов, которые обитают в Антарктиде, вместо крови обнаружено вещество, которое аналогично антифризу. То есть они выживают в таких условиях, в условиях даже минусовых температур.

На следующей неделе с борта корабля из Санкт-Петербурга доставят все собранные нашими учеными материалы. А к осени, возможно, появятся первые научные заключения. Антарктида до сих пор остается одним из самых малоизученных мест на нашей планете.