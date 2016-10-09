Белорус на коляске проехал всю Европу, а его мать оставили без пособия: когда и почему закон выше человечности

Новости Беларуси. Не неделе резонанс получила ситуация с лишением пособия мамы инвалида-колясочника Александра Авдевича из Лиды, который проехал 4 тысячи км по Европе на хэнд-байке. Вернувшись на родину, он узнал, что его мать лишили пособия по уходу за инвалидом. Цена вопроса – полторы сотни рублей. Местные чиновники, конечно, поступили по закону. Говоря юридическим языком, нет объекта ухода – нет пособия. В этой ситуации гораздо важнее человеческий фактор. Мама Александра несколько лет назад ради сына уволилась с работы и это пособие было единственным источником ее дохода.

На двойственность ситуации, которую едва ли можно прописать в законе, на неделе обратил внимание депутат Палаты представителей. Разобраться пообещали и в правительстве. После возвращения Александра на родину пособие маме вернули, но вот осадок остался.

Александр Авдевич, руководитель Лидской общественной организации инвалидов-колясочников:

Первые два года я не хотел жить. Я не мог ни ворочаться, ни ходить в туалет. Каждые 20 минут: «Мама, поверни, дай попить».

Из банальщины «до и после» для него осталось лишь то, с чем пришлось учиться жить, когда земля буквально ушла из-под ног. Страшная авария – и молодой парень с дипломом компьютерщика, мастерством брейк-дансера и репутацией сердцееда отныне сутками искал в Интернете панацею, все четче понимая: спасительной операции во всем мире попросту нет. Чтобы помочь сыну справиться со страшной бедой, его мама была вынуждена уйти с работы.

Анна Авдевич, мама Александра:

Я работала 30 лет, не лежала же на диване, ничего не делая. Я ушла не потому, что надоело или я устала – жизнь заставила уйти. Сашу надо было из трубочки поить, кормить.

Но вместо того, чтобы годами лежать и проклинать судьбу, Александр взял ноги в руки и смог подняться над своей ситуацией. Создал сразу несколько проектов в помощь инвалидам, открыл, пусть и небольшой, но бесплатный для каждого зал реабилитации в родной Лиде и доказал всему миру, что тяжелейшая травма – не повод отказываться от заветной мечты.

Более четырех тысяч километров, 12 стран и 81 день сложнейшего пути. Александр невероятно устал, но был безгранично счастлив. До того момента пока не узнал: в период его отсутствия мама осталась без пособия по уходу.

Александр Авдевич, руководитель Лидской общественной организации инвалидов-колясочников:

Для меня это было, конечно, шоком. Я реально в каждой из 12 стран рассказывал про свой город и свою страну. Я считаю нормальным, что в это время моя мама получала пособие, так как она нигде не работала.

Чтобы получать пособие по уходу, мама обязана была сопровождать Александра в путешествии, но на это у нее банально не оказалось денег. В местной соцзащите разъяснили: раз уж сын уехал, пособие по уходу в период отсутствия выплачивать не должны. В итоге женщина осталась без копейки и от безысходности даже просила чиновников помочь хотя бы с временной работой.

Анна Авдевич, мама Александра:

Мне сказали, что было место уборщицы, но оно уже занято. Что делать? Жить-то как-то надо. Мне сказали, что это мой вопрос. Никто не поступил против закона, а вот по-человечески или нет – уже другая сторона вопроса.

Тем временем ситуация с острыми углами дошла и до Овального зала. На открытии сессии в Палате представителей один из депутатов весьма эмоционально попросил замминистра труда и соцзащиты объяснить, почему маму инвалида оставили без средств к существованию.

Николай Колтунов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь V созыва:

Я основывался на чисто человеческих отношениях. Специалисты, которые принимали решение, если сами не могли принять решение, нужно было позвонить вышестоящим и не доводить до абсурда.

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Не осуществляется уход в этот период, человек выехал. Получается, за что нужно платить? В данном случае все было сделано по закону.

О законности говорят и в лидской соцзащите. Дескать, самого же инвалида не лишали ни пенсии, ни надбавки за уход. По словам начальника отдела, как только Александр вернулся в Беларусь, мама написала заявление на возобновление выплат.

Ирина Тарасенко, начальник отдела пенсий и пособий управления по труду, занятости и социальной защите Лидского районного исполнительного комитета:

Принято решение комиссии о назначении ей пособия и продолжении выплаты. Без человеческого подхода никак эти вопросы рассматривать нельзя, но, тем не менее, все эти человеческие подходы должны входить в рамки законодательства.

Но ситуация с пособием, что называется, здесь и сейчас. Значительно больше и Александра, и его маму волнует вопрос, вошедший уже в давнюю колею.

Межсезонье, которое в Беларуси большую часть года, и человек, преодолевший тысячи километров, не может отъехать от своего дома и на десяток метров без риска опрокинуться.

И дело не в желании построить километровый хайуэй – асфальт совсем близко. Александр просит хотя бы тропинку, чтобы можно было добраться до приличного покрытия. Но чистыми руками разводят в райисполкоме.

Виктор Пранюк, заместитель председателя по социальным вопросам Лидского районного исполнительного комитета:

Как нам объясняют сотрудники ГАИ, ширины дороги не хватит, чтобы разминулись два автомобиля. Из-за технических проблем все должно быть в болоте? Почему в болоте?

Ярослав Миковоз, заместитель председателя по строительству Лидского районного исполнительного комитета:

Надо разобраться, во что это выливается. Мы можем обещать то, что это не останется без внимания и каким-то образом надо будет что-то предпринимать.

Ситуация с Александром Авдевичем так же не проста, как и его диагноз после аварии. С одной стороны, решение отменить выплату пособия по уходу в период его отсутствия абсолютно законно, с другой же – парню элементарно обидно, почему его мама должна залезать в долги, пока он рассказывает о Беларуси в 12 странах мира.

Конечно, сотню «но» в законе не пропишешь, и он, и мама это прекрасно понимают. Хотя сам Александр Авдевич уже сумел фактически переписать закон жизни. Под себя.