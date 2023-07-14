«Белинтербокс» хотели ликвидировать, но вмешались профсоюзы. Рассказываем историю предприятия в Шабанах

Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.

Константин Герцев, СТВ:

Осторожно, двери закрываются! Только за прошлый год в Беларуси ушло в ликвидацию около 4 000 юридических лиц, потянувших за собой в десятки раз больше физических. Проработав годы, пожитки собирают за часы, позабыв о правах и обязанностях нанимателя.

– Все, сворачивайся.

– Что значит сворачивайся?

– Заканчиваем работу. Была контора – нет конторы.

Константин Герцев:

Герои нашего расследования повидали немало на своем веку. На их глазах бизнес-империю разбили на осколки, но закопать их в бездне бухучета они не дали.

Покосившийся забор, а за ним – пустые цеха и горы металлолома. О том, что здесь еще пару лет назад кипело производство, сегодня ровным счетом не напоминает ничего. Знакомьтесь, «Белинтербокс» – последний из могикан.

Александр Косцов, директор компании «Белинтербокс»:

В среднем мы выпускаем основной, стратегически важной продукции – мост, узел разбрасывания, цепь – 10 машинокомплектов, которые мы поставляем по сублицензионному договору, который мы предоставили «АМКОДОР-СЕМАШ». Они с нами своевременно рассчитываются за выпускаемую продукцию. Мы им поставляем, продукция выпускается и продается на рынках Республики Беларусь. Не считая того, что мы еще параллельно производим сторонним организациям разные услуги по ремонту сельхозтехники, которую мы знаем, ее выпускали. Ищи ветра в поле. В середине апреля кредиторы головной компании на бизнес-планах дочерки решили поставить крест – запустили процедуру ликвидации. Предприятие с ежемесячным миллионным оборотом оказалось не у дел.

Ольга Рачко, антикризисный управляющий головной компании «Юнибокс»:

Каждый выполняет свою работу. Есть бухгалтеры, руководители, а есть другие специалисты. Конечно же, кредиторы руководствовались именно финансовыми документами, а по финансовым документам немножко другая история. Трудовой коллектив не совсем понимал эту ситуацию. Я на сегодня считаю, что и не надо беспокоить трудовой коллектив. Они должны спокойно работать, никто им не должен мешать.

В руководстве «Белинтербокса» с приговором учредителя мириться не стали и попытались доказать свою экономическую состоятельность, но было уже поздно. В 20-х числах согласовали ликвидатора, сам же горе-реформатор появился на предприятии в начале следующего месяца. Александр Косцов:

Он сказал, что предприятие с 21 апреля по решению комитета кредиторов находится в ликвидации. С этого момента вся трудовая деятельность должна быть остановлена, вы не имеете права совершать никакие операции, я ликвидатор, я всем распоряжаюсь. Вот что он довел. У меня, конечно, была масса вопросов, у нас была незавершенка, подписаны контракты, получена предоплата, частично приобретены комплектующие для производства. И он нам заявил о том, что деятельность продолжаться не будет. Как гром среди ясного неба. Такие разнарядки шокировали, без преувеличения, весь коллектив. При этом встретиться с ним лично новый руководитель явно не спешил.

Светлана Зенчик, председатель профсоюзного комитета компании «Белинтербокс»:

Представляете, люди месяц приходили на рабочее место, переодевались в рабочее и ничего не делали. У нас предприятие было полностью парализовано. Нанесен колоссальный ущерб имиджу предприятия, потому что сразу была статья «Ликвидация предприятия». Нам звонят наши партнеры и не могут понять, что такое, а мы не можем объяснить. Директор нашего предприятия не был освобожден от должности, на него не было никакой доверенности, продолжать деятельность либо не продолжать. Это получается свадебный генерал. Он вроде есть, и вроде его нет. Сойти с небес на землю ликвидатор решил аккурат через две недели после своего первого появления, но ничего оптимистичного. Свои распоряжения он подтвердил воочию, а общий посыл коллективу можно описать одной фразой: «Всем спасибо, все свободны».

Николай Гмыль, начальник участка:

Ликвидатор появился только в мае. Было очень неприглядно. Мы здесь собирались. Когда людям объявляют о ликвидации, этот человек стоит с кружкой и, что-то попивая, улыбается. Представляете? Коллектив, человек 50, собрался, и он рядом стоит. Только можно сравнить с Великой Отечественной войной, когда показывают немцев, когда они приводили приговоры. Что-то похожее в кадрах фильмов я видел. Задраить дыры от кадровой течи попытался директор предприятия. Он все-таки уговорил команду повременить с увольнением. Профсоюзный лидер, в свою очередь, о сложившейся ситуации сообщил в отраслевое объединение.

Светлана Зенчик:

Нам директор предприятия, который ликвидировал нас, сказал, что заработная плата не будет выплачена, притом что на счету имеются деньги. Люди работали весь апрель, а в мае он нам говорит, что не будет выплачена зарплата. Опять-таки, у людей недоумение. Мы приходим на работу, ничего не делаем и не знаем, что будет с нами дальше. Люди заработали, сделали вовремя все заказы – есть премиальные. Это принято коллективом, и у нас всегда это было. Но почему-то нам сказал директор, что это неправомерно. Почему неправомерно, я не знаю. Наверное, что-то неправильно с нашими законами, потому что когда люди задавали вопросы, как так получилось, он говорил: все согласно законодательству. Прибывшая на место правовая инспекция опасения подтвердила, причем с лихвой. Профсоюзы заверяют – ликвидация не повод забывать об обязанностях как работников, так и нанимателя.

Тамара Жинкевич, правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий:

В тот же день правовой инспекцией были выданы документы в рамках действующего законодательства, обязывающие уполномоченных лиц произвести расчет заработной платы, расчеты окончательного расчета и так называемых отпускных за время трудовых отпусков людей, который ушли по распорядительным документам в отпуск. К великому сожалению, вопрос дня актуальный всегда, почему этого не было сделано. Представитель нанимателя на тот момент – это совершенно другая компания, которая представляла интересы руководителя, потому что здесь еще задействованы процедуры ликвидации и экономической несостоятельности. Кто-то не предоставил вовремя документы, кто-то не признал эти документы правомерными для начислений. Хотя мы беседовали, подключались и говорили о том, что даже при увольнении наниматель либо уполномоченное лицо нанимателя обязаны выплачивать неоспариваемую сумму.

Замолить грехи новый руководитель попытался сразу, но на первых порах ограничился выплатой оклада. Профсоюзы же на достигнутом не остановились, будущее предприятия – вопрос и местных органов власти. Совместные переговоры все-таки привели к общему знаменателю: учредитель ликвидатора отозвал. Ольга Рачко:

Направила письменный запрос ликвидатору, что происходит, как. У меня есть письменный ответ, где он указал, что он действовал в рамках законодательства. По ответу это действительно так, но я так понимаю, что просто произошли недопонимания у коллектива и ликвидатора. Но хочу обратить внимание, что здесь важную роль сыграл и профсоюз, и местные органы власти. Мы совместно оперативно провели переговоры, тут же я взяла на себя инициативу выйти из ликвидации. Это было сделано за 24 часа, и на сегодня данное предприятие продолжает работу.

Кто платит, тот и заказывает музыку, но, увы, не в этот раз. Компенсировать издержки за месяц простоя головная компания не собирается – антикризисный управляющий ссылается на отсутствие соответствующего приказа ликвидатора. Ольга Рачко:

Подтверждений этому я не нашла, что он приходил, сказал все прекратить. Этому подтверждений не нашла ни документально, нет никаких других доказательств, что это действительно было. А это значит, что зарплата за май – задача еще с той звездочкой. Но директор «Белинтербокса» заверяет: своих ребят он точно не обидит. После вынужденного отпуска предприятие работает в две смены – все клиенты свои заказы подтвердили. Александр Косцов:

Мы прибыльное предприятие, работаем, своевременно уплачиваем налоги, заработную плату. У нас нет долгов перед государством ни по каким направлениям. У нас есть задолженность перед предприятиями группы компании, не более того.

Профсоюзы за ситуацией на предприятии следят и по сей день. Впереди сверка расчетчиков, но и это не предел. Тамара Жинкевич:

Есть вопросы, когда в пользу работника могут быть взысканы дополнительные суммы при просрочке платежей. Дальше надо связываться с каждым работником, хочет ли он получить дополнительные финансовые средства от предприятия, которое нарушило их права. Учредитель свою ошибку признавать не спешит и еще раз повторяет: ликвидация – это не про закрытие производства, а про смену юридического лица. Коллектив самого предприятия такими реформами сыт по уши – свое будущее должно быть только в их руках.

Александр Уласевич, фрезеровщик:

Временно назначена какая-то управляющая. Есть люди, которые отработали всю жизнь здесь. Вы бы видели, какое здесь было производство лет 12 назад. Выпускались все виды сельхозтехники, начиная от подборщиков, разбрасывателей, прицепы шли. Вся линейка выпускалась. «Белинтербокс» повидал немало на своем веку. Когда-то бизнес-империя с многомиллионными заказами сегодня среднестатистический игрок на рынке. От десятка цехов остался лишь один комплекс, вместо шикарного офиса – скромные вагончики во внутреннем дворе, а от широчайшей линейки выпускаемой ранее продукции – несколько комплектующих для отечественной сельхозтехники. Но здесь же производят единственные в Беларуси пробки для бутылок с пенным – все-таки есть еще порох в пороховницах.