«Это новый способ подготовки территориальных войск». Паевский о совместных учениях с ЧВК «Вагнер»

Новости Беларуси. Бойцы ЧВК «Вагнер» передают опыт белорусским территориальным войскам. Они выступают в качестве инструкторов на занятиях с подразделениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военнообязанные на полигоне отрабатывают перемещение на поле боя и тактическую стрельбу. Также они осваивают инженерную подготовку и тактическую медицину.

– Этим эшелоном помощь будут оказывать мне, то есть моим мне же и оказывать помощь, поэтому собирать его нужно соответствующе.

Территориальные войска в Беларуси задействованы в усилении участков границы, а также в охране важных объектов инфраструктуры. Практика их применения широкая. Инструкторы из ЧВК рассказывают нюансы действий в различных условиях складывающейся обстановки. Учебные тренировки, как рассказали в Минобороны, построены только на личном опыте бойцов и разборе реальных ситуаций.

– Люди очень образованные, знают свое дело, знают толк в этом деле. Могут многому нас научить. Очень полезный инструмент.

– Очень много нюансов тонких – сразу видно, что люди боевые, участвовали в действиях. Все-таки необходимо такие мероприятия проводить, и чем чаще, тем лучше. Мы замотивированы, это однозначно, и готовы защищать Родину.

Максим Паевский, начальник отдела управления территориальной обороны Генштаба:

Это новый способ подготовки территориальных войск. В последующем руководством Вооруженных Сил будет принято решение о целесообразности его использования.