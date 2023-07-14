Прямой эфир

Задача абитуриентов – выбор специальности. В БГУ стартовала выдача сертификатов ЦТ

14 июля 2023 17:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В БГУ стартовала выдача сертификатов централизованного тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже сегодня, 14 июля, ребята смогли получить заветные документы со своими результатами.

Задача абитуриентов – выбор специальности. В БГУ стартовала выдача сертификатов ЦТ-1

Несмотря на то что до начала приема документов еще есть время, желающих получить сертификаты сразу, как только это возможно, уже предостаточно. Ребятам нужно иметь при себе паспорт, аттестат или диплом, а также пропуск с отметкой «тестирование прошел». Сейчас перед ними главная задача – тщательно подойти к выбору специальности. Кстати, получить сертификат могут и законные представители несовершеннолетнего абитуриента в том же учебном заведении, где писали ЦТ.

Задача абитуриентов – выбор специальности. В БГУ стартовала выдача сертификатов ЦТ-4

Константин Козадаев, проректор по учебной работе и интернационализации образования Белорусского государственного университета:
Те ребята, которые пишут у нас тестирование, как правило, планируют у нас сдавать вступительные испытания и поступать к нам. Соответственно, им целесообразнее уже в первый день поступления сразу прийти и забрать сертификат, и подать документы, чтобы два раза не ездить.

Задача абитуриентов – выбор специальности. В БГУ стартовала выдача сертификатов ЦТ-7

Станислава Никанович, абитуриент:
Я планирую поступать на журфак и, честно говоря, я рада своим результатам, потому что русский язык я написала на 85, а историю Беларуси на 80. При том, что я являлась долгое время ученицей из России.

Задача абитуриентов – выбор специальности. В БГУ стартовала выдача сертификатов ЦТ-10

Мария Шапечко, абитуриент:
У меня достаточно баллов для поступления. И я считаю, что этого вполне хватает на поступление на мою специальность, на которую я планировала. Думаю, что в ближайшие дни я узнаю, что стала студенткой БГУ.

Задача абитуриентов – выбор специальности. В БГУ стартовала выдача сертификатов ЦТ-13

Напомним, выдача сертификатов в БГУ касается только тех абитуриентов, кто в нем сдавал дисциплины. А для ребят, которые сдавали в резервные дни, выдача сертификатов начнется с 20 июля.

# Вступительная кампания # общество # Константин Козадаев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь – свободная страна. Интервью с Романом Протасевичем и его мамой
14 июля 2023 17:00

Беларусь – свободная страна. Интервью с Романом Протасевичем и его мамой

Протасевич: наконец-то могу искать работу, больше никогда в жизни не хотелось бы соприкасаться с политикой
14 июля 2023 16:59

Протасевич: наконец-то могу искать работу, больше никогда в жизни не хотелось бы соприкасаться с политикой

Кочанова посетила деревню в Логойском районе. О каких проблемах рассказали местные жители?
14 июля 2023 16:55

Кочанова посетила деревню в Логойском районе. О каких проблемах рассказали местные жители?