Задача абитуриентов – выбор специальности. В БГУ стартовала выдача сертификатов ЦТ

Новости Беларуси. В БГУ стартовала выдача сертификатов централизованного тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже сегодня, 14 июля, ребята смогли получить заветные документы со своими результатами.

Несмотря на то что до начала приема документов еще есть время, желающих получить сертификаты сразу, как только это возможно, уже предостаточно. Ребятам нужно иметь при себе паспорт, аттестат или диплом, а также пропуск с отметкой «тестирование прошел». Сейчас перед ними главная задача – тщательно подойти к выбору специальности. Кстати, получить сертификат могут и законные представители несовершеннолетнего абитуриента в том же учебном заведении, где писали ЦТ.

Константин Козадаев, проректор по учебной работе и интернационализации образования Белорусского государственного университета:

Те ребята, которые пишут у нас тестирование, как правило, планируют у нас сдавать вступительные испытания и поступать к нам. Соответственно, им целесообразнее уже в первый день поступления сразу прийти и забрать сертификат, и подать документы, чтобы два раза не ездить.

Станислава Никанович, абитуриент:

Я планирую поступать на журфак и, честно говоря, я рада своим результатам, потому что русский язык я написала на 85, а историю Беларуси на 80. При том, что я являлась долгое время ученицей из России.

Мария Шапечко, абитуриент:

У меня достаточно баллов для поступления. И я считаю, что этого вполне хватает на поступление на мою специальность, на которую я планировала. Думаю, что в ближайшие дни я узнаю, что стала студенткой БГУ.