Обработано 20% полей. В Гомельской области началась заготовка зелёного горошка

Новости Беларуси. В Гомельской области началась заготовка зеленого горошка. 20 % полей, засеянных этой культурой, уже обработаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во многих хозяйствах в 2023 году увеличили площади посевов.

Один из таких примеров – «Брилево» в Гомельском районе. Здесь хорошо знают: бобовые дают хорошую рентабельность. Это первая сезонная культура, которая реализуется в виде консервации и свежемороженых овощей. Правда, на урожайность сильно влияет погода. Чтобы сбор проходил без авралов и потерь, горошек обычно сеют в несколько этапов.

Алексей Муртузалиев, главный агроном сельхозпредприятия «Брилево»:

Горох поделен на разные сроки сева, чтобы один убрать, другой подошел, третий срок. И так постепенно, чтобы завод постоянно у нас функционировал. Потому были трудности, что ночные температуры – холодно было. И сухо. Боялись, что первый срок, второй, третий будет мгновенно, в одинаковых условиях, и придется сильная нагрузка. Но пока видим, что все нормально. И первый убрали срок, второй. Сейчас на третий переходим, убираем срок сева.

Вячеслав Новинский, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Брилево»:

Трудность в уборке только одна – правильная регулировка комбайна. И все пойдет своим путем. Главное, правильно отрегулировать его, чтобы не потерять урожай.