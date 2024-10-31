«Белавиа» планирует перевезти 2 млн пассажиров до конца года

2 миллиона пассажиров до конца года – такую амбициозную, но вполне осуществимую цель поставил перед собой национальный авиаперевозчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 9 месяцев 2024-го услугами «Белавиа» воспользовались почти 1,5 миллиона человек. В сравнении с аналогичным периодом 2023-го цифра выросла на 12 %, как и количество выполненных рейсов. Несмотря на все препятствия и ограничения, с которыми сталкивается наша страна, авиакомпания продолжает уверенно развиваться.

География полетов постоянно расширяется: подписано 50 межправительственных и межгосударственных соглашений о воздушном сообщении. В прошлом году прямые рейсы связали Беларусь и Оман. На минувшей неделе заключили соглашение с Саудовской Аравией и Сейшелами. В планах рейсы в Венесуэлу и Кению. Документы уже готовы к подписанию.

Наши самолеты активно летают в Россию, страны кавказского региона, Средней Азии и Ближнего Востока. Кроме того, растет популярность белорусского направления среди зарубежных авиакомпаний. Интенсивность полетов через нашу страну китайские авиакомпании увеличили в 10 раз, перевозчики Казахстана почти в четыре, в два раза ОАЭ.